"Próbował ominąć babcię i jej wnuka na pasach, zahaczył trzylatka lusterkiem"

Trzyletni chłopiec przechodził rano przez pasy z babcią, prawdopodobnie szli do przedszkola. Towarzyszył im pracownik do przeprowadzania dzieci przez jezdnię, bo obok jest też szkoła. Ale kierujący autem 39-latek nie zatrzymał się, próbował ich ominąć na przejściu. Potrącony chłopiec z obrażeniami głowy trafił do szpitala.