Częstochowscy radni chcą premiować szczepione dzieci. Idą do sądu





Częstochowscy radni zdecydowali o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzji wojewody śląskiego, unieważniającej ich uchwałę preferującą przy naborze do przedszkoli zaszczepione dzieci. - Osoby, które nie szczepią swoich dzieci, narażają na niebezpieczeństwo nie tylko je, ale też dzieci innych osób – przekonuje radna Jolanta Urbańska z Koalicji Obywatelskiej.

Media "straszą epidemią", bo trzeba pozbyć się zalegających w magazynach szczepionek? Co miałoby... czytaj dalej » W styczniu częstochowscy radni przyjęli dwie uchwały, z których pierwsza obligowała rodziców chcących umieścić dziecko w miejskim żłobku do złożenia oświadczenia przez rodzica lub opiekuna, że przeszło ono obowiązkowe szczepienia. Na mocy drugiej zaszczepione dzieci miały dostać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli. Oba wymogi miały nie dotyczyć dzieci, które nie mogą być szczepione z powodów medycznych, np. obniżonej odporności.

Wojewoda: nie ma podstaw prawnych

W opinii prawników wojewody śląskiego, kryterium określone w załączniku do częstochowskiej uchwały nie spełnia przesłanek ustawowych. Wskazali oni, że zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, są obowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym. W razie uchylania się od tego obowiązku odpowiednie organy stosują procedurę egzekucyjną przewidzianą przepisami prawa.

"Wyraźne ostrzeżenie od losu". Gdyby nie szczepionki, zachorowałyby tysiące ludzi Odkąd pojawiły... czytaj dalej » Ich zdaniem Rada Miasta Częstochowy nie ma podstaw prawnych do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie tej gminy, dotyczących i związanych z obowiązkiem poddawania się szczepieniom ochronnym.

I właśnie tą decyzję wojewody zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego częstochowscy radni.

Wzór z Sosnowca

Wiatru w żagle radnym dodały losy podobnej uchwały, podjętej ostatnio w Sosnowcu, a dotyczącej rekrutacji do żłobka. Nie uzależnia ona przyjęcia dziecka od przedłożenia oświadczenia o przebyciu szczepień, ale przyznaje za to dziecku dodatkowe punkty podczas rekrutacji. Sosnowiecka uchwała weszła w życie w tym tygodniu i władze miasta przygotowują się właśnie do kwietniowej rekrutacji do żłobka w oparciu o ten dokument.

- Dane sanepidu, dotyczące wzrostu zachorowań w Częstochowie na choroby zakaźne, przed którymi można się chronić za pomocą szczepień, są naprawdę niepokojące. Osoby, które nie szczepią swoich dzieci, narażają na niebezpieczeństwo nie tylko swoje dzieci, ale też dzieci innych osób – przekonuje radna Jolanta Urbańska z Koalicji Obywatelskiej i dodaje, że bardzo liczy na to, że sąd podzieli w tej sprawie stanowisko rady miasta.

Antyszczepionkowcy chcą dobrowolności szczepień. "Argumenty oparte na strachu i lęku" Kto świadomie... czytaj dalej » Radni nie zakwestionowali natomiast decyzji wojewody unieważniającej uchwałę o preferencjach przy naborze do żłobka.

- Mamy zamiar nieco ją zmienić, na wzór rozwiązania przyjętego w Sosnowcu, i ponownie procedować. Chcemy też przeprowadzić konsultacje społeczne wśród rodziców, by dowiedzieć się, czy kwestia szczepień dzieci w placówce, do której uczęszcza ich dziecko, jest dla nich istotna, czy też jest im to obojętne – poinformowała radna Urbańska.

Sosnowiec będzie miał problemy z rekrutacją?

Tymczasem nadzór prawny wojewody śląskiego planuje zaskarżenie całego pakietu uchwał składających się na statut żłobka w Sosnowcu. Statut, czyli dokument regulujący m.in. zasady przyjęć do placówki, przyjęto jeszcze w 2011 r., potem dwukrotnie go znowelizowano. Zakwestionowana ma być też ostatnia, niedawna nowelizacja uchwały preferująca w naborze zaszczepione dzieci.

Antyszczepionkowcy idą do Sejmu Są uzbrojeni w... czytaj dalej » - Statut przewiduje różne preferencje w przyjęciu dla dziecka, np. w związku z jego niepełnosprawnością, wychowywaniem się w rodzinie wielodzietnej czy szczepieniem. Nie wiadomo jednak, jaka jest waga poszczególnych kryteriów. Jeśli dzieci spełniają po dwa, ale różne kryteria, to które z nich dostanie się do żłobka? – powiedziała Iwona Andruszkiewicz, zastępczyni dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodała, że nadzór prawny wojewody chce zaskarżyć statut "jak najszybciej", prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu.

Pytana o przebieg w takiej sytuacji rekrutacji do żłobka w Sosnowcu dodała, że planowany jest także wniosek do sądu o wstrzymanie zaskarżonych uchwał. Przyznała, że może to spowodować zamieszanie. - Nie chcemy jednak, by te nieprawidłowe przepisy pozostały w obrocie – podkreśliła.

Rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu Rafał Łysy powiedział w czwartek, że władze miasta przygotowują się do planowanej na kwiecień rekrutacji do żłobków i zamierzają ją przeprowadzić zgodnie z ostatnią uchwałą, przyznającą preferencje zaszczepionym dzieciom.

Rośnie liczba zachorowań

W woj. śląskim uchwałę preferującą zaszczepione dzieci w rekrutacji do miejskich placówek przyjęli jeszcze radni w Mysłowicach. Nadzór prawny wojewody również uznał ją za nieważną.

Inicjatywy lokalnych samorządów w tej kwestii to efekt działania tzw. ruchów antyszczepionkowych, przy jednoczesnych informacjach o wzroście zachorowań na choroby zakaźne, przed którymi chronią szczepienia. W ostatnim czasie w Polsce zaobserwowano m.in. znaczący wzrost zachorowań na odrę.