Dwulatek wypadł z okna na trzecim piętrze. "Boże, ratuj to dziecko"

- Ktoś zadzwonił do mnie domofonem, że dziecko z okna wyleciało - opowiada sąsiadka rodziny. Poszła przed blok. - Zapłakało. Zaraz zaczęłam się modlić. Boże, ratuj to dziecko. Jak ono z trzeciego piętra wyleciało, to będzie cud, jeśli przeżyje. Policjantka: chłopcu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Według wstępnych ustaleń policji, okno w mieszkaniu na trzecim piętrze było otwarte. Dwuletni chłopiec wszedł po kanapie na parapet i wypadł.

- W mieszkaniu był wtedy partner matki chłopca. Spał - mówi Marta Kaczyńska, rzeczniczka policji w Częstochowie.

Matki w domu nie było.

Trawnik i płacz

- Ktoś zadzwonił do mnie domofonem, że dziecko z okna wyleciało - opowiada nam sąsiadka rodziny, pani Genowefa. Poszła przed blok. - Dziecko zapłakało. Zaraz zaczęłam się modlić. Boże, ratuj to dziecko. Jak ono z trzeciego pietra wyleciało? To będzie cud, jak przeżyje.

Chłopiec upadł na trawnik. Od razu został zabrany do szpitala. - Wiemy, że nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie ma żadnych poważnych obrażeń, tylko ogólne potłuczenia - dodaje policjantka.

Badania w szpitalu trwają.

Pół promila alkoholu

Pani Genowefa opowiada, że mama chłopca rozpłakała się, gdy dowiedziała się o wypadku, i natychmiast pojechała do syna do szpitala. Ma w sumie trójkę dzieci.

I ona, i jej partner zostali przebadani alkomatem. Kobieta była trzeźwa, mężczyzna miał ponad pół promila alkoholu. Dlatego został zatrzymany.

- Grozi mu zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dziecka - zaznacza Kaczyńska.

