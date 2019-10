"Gromadzić się będziemy nad grobami najbliższych, a tu taki ból". 50 zniszczonych nagrobków

- Tu leży mój brat. Cały pomnik przesunęli. Specjalnie to zrobili, w tym celu tu przyszli. I tyle grobów zniszczyli - mówi pani Irena przy naprawie grobu na cmentarzu w Bytomiu. Policjanci naliczyli 44 zniszczone groby. Proboszcz - 51. Trwa ustalanie strat i poszukiwanie sprawców.

Przed godziną 9 rano w niedzielę dyżurny policji w Bytomiu otrzymał zgłoszenie od gospodarza cmentarza przy ulicy Jordana o zniszczeniu nagrobków. Do dewastacji prawdopodobnie doszło w nocy z soboty na niedzielę. Na miejsce od razu skierowano patrol. Jednego z trzech sprawców dewastacji kalwarii rozpoznała na monitoringu jego rodzina Publikacje nagrań... czytaj dalej »

- Policjanci ustalili, że doszło do zniszczenia 27 płyt nagrobnych i 17 krzyży. Łącznie zdewastowano około 44 nagrobków - mówi Rafał Wojszczyk, rzecznik policji w Bytomiu.

Proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny w Zabrzu, do której należy bytomski cmentarz, naliczył aż 50 zniszczonych miejsc pochówku.

- Przewrócono nagrobki, połamano krzyże. Niektóre z nagrobków będą musiały być stawiane od nowa - mówi ksiądz Krystian Sznura.

Tu leży mój brat

Na miejscu pracowali policjanci, zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków. - Dochodzenie prowadzone jest w sprawie znieważenia miejsca pochówku zmarłego. Grozi za to kara do dwóch lat pozbawienia wolności - mówi Rafał Wojszczyk.

Policjanci starają się też dotrzeć do poszkodowanych rodzin, by policzyć straty.



- Tu leży mój brat - mówi pani Irena, którą spotkaliśmy przy naprawie grobu. - Cały pomnik przesunęli. Specjalnie to zrobili, w tym celu tu przyszli. Narkomani, pod wpływem czegoś? Nie wiem.

Proboszcz: nigdy nie ma dobrego czasu na coś takiego, ale ten okres jest szczególnie ważny, bo ludzie się przygotowują do dnia zmarłych. Gromadzić się będziemy nad grobami najbliższych, by oddać im w spokoju cześć, a tu niestety w sercach będzie też ból z powodu tego zdarzenia.

Źródło: śląska policja Policja przesłuchała świadków w sprawie dewastacji grobów w Bytomiu