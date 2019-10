Uderzyła w głowę czteromiesięczną córkę, bo nie przestawała płakać. Matka skazana za zabójstwo

13.01 | Czteromiesięczna dziewczynka trafiła do szpitala w Bytomiu z poważnym urazem głowy. O spowodowanie obrażeń podejrzani są rodzice dziecka. 25-letnia matka dziewczynki została zatrzymana, a jej partner jest pod dozorem policji. W chwili zatrzymania oboje byli pijani.

06. 04 | Mała Laura trafiła do szpitala z obrażeniami głowy. Prokurator postawił jej matce zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a ojcu - narażenie dzieci na utratę życia lub zdrowia. Oboje byli feralnego dnia pijani i mieli pod opieką trójkę dzieci. On się przyznał, ona nie. Po dwóch tygodniach Laura zmarła, a matka ma zarzut zabójstwa.

Czteromiesięczna Laura trafiła do szpitala z połamaną czaszką. Zmarła po dwóch tygodniach. Oboje rodzice usłyszeli zarzuty, ale to matka została dzisiaj skazana za zabójstwo. Ojca nie było wtedy w domu, wyszedł do sklepu po alkohol, a potem wezwał pogotowie. Oboje byli pijani i oboje dostali wyroki za znęcanie się nad starszymi dziećmi.