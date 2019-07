Wybuch gazu w kamienicy. Policja: zginęła kobieta i dwójka dzieci





Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Katowickiej w Bytomiu - poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej. Informację i zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Zgłoszenie o wybuchu straż pożarna otrzymała w sobotę około godziny 13.20. Wynikało z niego, że w lokalu na parterze czterokondygnacyjnej kamienicy przy ulicy Katowickiej doszło do wybuchu.

"Duża siła uderzenia"

200 strażaków i wielogodzinna akcja. Płonęły chemikalia w dawnej cukrowni Trwa dogaszanie i... czytaj dalej » - Na miejsce skierowano 17 zastępów. Potwierdziliśmy wybuch gazu, wskutek czego powstał pożar, który został już ugaszony. Obecnie trwa oddymianie i przeszukiwanie tej kamienicy. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodziła okna w budynku naprzeciw - przyznaje Wojciech Krawczyk, rzecznik bytomskiej straży pożarnej.

Strażak po godzinie 14 mówił na antenie TVN24 o trzech osobach poszkodowanych, jednak pół godziny później rzecznik śląskiej PSP mł. bryg. Aneta Gołębiowska poinformowała, że w wybuchu zginęły trzy osoby.

- W tej chwili mamy potwierdzone informacje o trzech ofiarach śmiertelnych i czterech osobach poszkodowanych, które zostały odwiezione do szpitala. 17 osób ewakuowano - powiedziała.

- Zginęła kobieta i dwójka kilkuletnich dzieci, a jedna kobieta została odesłana do szpitala śmigłowcem - dodała Anna Lenkiewicz z bytomskiej policji.

Pęknięty strop

Jak mówił na briefingu prasowym zastępca śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk, straż pożarna natychmiast pojawiła się na miejscu zdarzenia.

- Zostały zadysponowane wszystkie zastępy z Bytomia, Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, dodatkowo zastępy z Chorzowa, z Zabrza i z Katowic, jedzie jeszcze grupa ratowniczo-poszukiwawcza z Jastrzębia - wymieniał. - Po przybyciu okazało się, że pożarem zostało objęte prawie całe mieszkanie na parterze, w którym miał miejsce wybuch, częściowo jest wypalone. W tym mieszkaniu ściana działowa w kuchni została przewrócona, w tej chwili trwa odgruzowywanie - dodał.



- Co prawda nie mamy żadnych sygnałów od osób, które przebywały w budynku, że jeszcze ktokolwiek w nim może przebywać, niemniej jednak odgruzowujemy tę ściankę i dokładnie sprawdzamy wszystkie mieszkania - podkreślił.



Mówiąc o uszkodzeniach budynku, Wilk wskazał, że zniszczona została część okien, a nad klatką schodową pęknięty jest strop. - Nie stwierdziliśmy na chwilę obecną uszkodzeń, które zagrażałyby stabilności tego obiektu. Dodatkowo sprawdzamy mieszkania po drugiej stronie ulicy, czy też nie ma jakichś obrażeń, osób poszkodowanych, na chwilę obecną takich osób nie ma - powiedział Wilk.



Jak dodał, wśród osób rannych trzy w momencie zdarzenia znajdowały się w kamienicy przy ulicy Katowickiej, a jedna z nich przechodziła przy budynku. - Są to drobne obrażenia, z tego co wiem, są to również częściowe poparzenia - poinformował.

Wybuch w kamienicy w Bytomiu

Każde pomieszczenie do przeszukania

Na miejscu specjalna grupa ratowniczo-poszukiwawcza dokonuje oględzin. Zanim straż pożarna zakończy swoje działania, musi mieć stuprocentową pewność, że nikt nie został w środku. Przeszukiwane są wszystkie mieszkania na każdej kondygnacji.

Na miejscu zdarzenia jest miejski Wydział Zarządzania Kryzysowego, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, a także wojewoda śląski.

Jak przekazał ten drugi, dla mieszkańców zabezpieczono lokale zastępcze. Wojewoda wyjaśnił, że Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wraz ze strażą pożarną muszą ocenić, czy w najbliższym czasie budynek będzie nadawał się do zamieszkania.

Na miejscu zapewniona zostanie także pomoc psychologiczna. Jak podkreślił wojewoda, jest ona w tym wypadku absolutnie niezbędna. - Wszelka pomoc zostanie udzielona - zadeklarował.

Do zdarzenia doszło w Bytomiu przy ulicy Katowickiej:



