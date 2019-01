Bili "z główki" i pięściami. Szuka ich policja

Najpierw rozmawiali, by po chwili zaatakować. Mężczyźni podejrzewani o pobicie są poszukiwani przez policję z Dąbrowy Górniczej (Śląsk).

Do napaści doszło 28 października, jednak policja dopiero teraz opublikowała nagranie z monitoringu i prośbę o pomoc w namierzeniu sprawców.

Na filmie widać, jak grupa mężczyzn stoi na chodniku, palą papierosy, prawdopodobnie rozmawiają. W pewnym momencie poszkodowany kopie pustą plastikową butelkę. Wtedy jeden z napastników podchodzi do niego i uderza go "z główki", a następny bije go pięścią po twarzy. Po chwili uderzony zostaje też kolejny mężczyzna, stojący obok. Obrywa także trzeci, który podchodzi do grupy.

Policja prosi o pomoc

Teraz policja szuka trzech mężczyzn. Na filmie widać, jak dwóch atakuje poszkodowanych, a trzeci się przygląda.

- Dwaj byli ubrani w bluzy z zaciągniętymi na głowę kapturami. Jeden miał jasne spodnie, a drugi ciemne. Trzeci z nich ubrany był w jasny sweter i jasne spodnie – informuje Mariusz Miszczyk, oficer prasowy policji w Dąbrowie Górniczej. Wszyscy poszukiwani mają po 20-25 lat, są szczupłej budowy ciała i mają około 175 – 180 centymetrów wzrostu.

Źródło: KPP Dąbrowa Górnicza Policja szuka napastników

Informacje można przekazywać do Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Aleja Zwycięstwa 7 lub pod numery telefonów 32 63 99 610, 32 63 99 615 lub na adres e-mail: kp@dabrowa.ka.policja.gov.pl

Policja gwarantuje anonimowość.