Czarna woda wlała się do Wisły. Pracownik obsługujący pompę ma być ukarany

08. 07 |- Bylem z ojcem i dziadkiem na rybach. W pewnym momencie ta woda zaczęła wyciekać z kanału i wpływać do rzeki. Miała czarny kolor - opowiada pan Michał, a wszystko to widać na nagranym przez niego filmiku. - Śmierdziała zgnilizną - dodaje. Autor nagrania zadzwonił na numer alarmowy 112 i po chwili na miejscu były wszystkie służby. Badania trwają, a woda popłynęła do Bałtyku.

Do potoku i dalej do Wisły dostał się niezidentyfikowany muł

Do potoku i dalej do Wisły dostał się niezidentyfikowany muł

To zepsuł się pływak, który wyłącza pompę, gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym jest za niski. Pompa sięgnęła dna, zaciągnęła muł i wyrzuciła go do potoku, który wpada do Wisły. Wędkarze nagle z przerażeniem ujrzeli czarną wodę.