Dwuletni chłopiec poparzył się na zjeżdżalni. Żrąca substancja rozlana na placu zabaw

Dwuletni chłopiec był na placu zabaw z mamą. Zjechał ze zjeżdżalni i zaczął skarżyć się na ból ud i pośladków. Okazało się, że jest poparzony. Na zjeżdżalni, a także na huśtawkach, bujakach, urządzeń siłowni rozlana była żrąca, płynna substancja. Policja zamknęła plac.

Policja z Bielsku-Białej prowadzi śledztwo w kierunku narażenia dwuletniego dziecka na utratę zdrowia. Na placu zabaw troje dzieci i wybucha pożar. Monitoring i podejrzenie podpalenia Kamera... czytaj dalej »

Do zdarzenia doszło w sobotę w małej miejscowości Biery pod Bielskiem Białą. Na placu zabaw był chłopiec z mamą. Zjechał ze zjeżdżalni i zaczął uskarżać się na ból ud i pośladków.

Rodzice pojechali z nim do szpitala pediatrycznego w Bielsku. Okazało się, że jest poparzony żrącą substancją chemiczną. Poparzenia oceniono na pierwszy i drugi stopień. Chłopiec wrócił do domu, ale wciąż jest pod opieką lekarzy, co dwa dni ma zmieniane opatrunki.

- Gdyby to był bezpośrednio naskórek, a dziecko nie miałoby grubego ubrania, to wymagałoby hospitalizacji i długotrwałego leczenia, z możliwością przeszczepów skórnych włącznie. Poparzenia chemiczne są niebezpieczne - powiedział nam Ryszard Odrzywołek, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Kto to rozlał?

Na zjeżdżalni policjanci ujawnili płynną substancję niewiadomego pochodzenia. Była także na innych huśtawkach, bujakach i urządzeniach siłowni.

- To substancja żrąca pochodzenia kwasowego. Jest zabezpieczona do dalszych badań w laboratorium komendy wojewódzkiej policji w Katowicach - mówi Elwira Jurasz, rzeczniczka policji w Bielsku-Białej.

Policja poszukuje teraz sprawców. Liczy na świadków rozlania substancji, ponieważ w okolicy nie ma kamer, które mogłyby coś zarejestrować.

W ostatnim czasie na placu nie było żadnych prac remontowych czy konserwacyjnych.

Plac zabaw jest zamknięty do odwołania.