Potrącił rowerem kobietę na chodniku i odjechał. "Nie zainteresował się, co się stało". Szukają go

To jest chodnik bez ścieżki rowerowej. Mężczyzna mimo to jechał po nim rowerem. Gdy uderzył idąca z przeciwka 72-latkę, nie zatrzymał się. Nie udzielił pomocy, nie zainteresował się, co jej się stało. Policja poszukuje teraz rowerzysty, zarejestrowanego przez kamerę monitoringu.