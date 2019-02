W nocy miasto obudził potężny huk. Podejrzany o wysadzenie bloku w budowie aresztowany

Blok był dopiero budowany i w eksplozji nikt nie ucierpiał. Ale straty oszacowano na ponad 1,2 mln zł, a na okolicznych mieszkańców padł strach. Ktoś wysłał do dziennikarzy i śledczych anonim, w którym przyznał się do wysadzenia bloku i groził kolejną eksplozją. Zatrzymany pół roku później 29-letni Mateusz H. nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Został aresztowany.

17 lipca 2018 roku, 3.40 w nocy. Mieszkańców Bielska-Białej budzi potężny huk, jakby grzmot, niektórzy słyszą dwa grzmoty, jeden po drugim. Były bloki, jest wybuch, będzie las. Do poniedziałku ma was tu nie być ‘’Do 6 sierpnia... czytaj dalej »

Na osiedlu Sarni Stok ludzie widzą ogień tam gdzie trwa budowa apartamentowców. Teren wokół zasypany jest odłamkami cegieł, kawałkami betonu, żelaznymi prętami.

Na wąskie uliczki zjeżdżają wozy straży pożarnej. Kurz i dym opadają, odsłaniając gruzowisko, tam gdzie jeszcze wczoraj rósł piąty apartamentowiec. Nie ma połowy budynku. W piwnicy strażacy znajdują butlę gazową i fragmenty drugiej.

Nikt nie zginął, nie ma rannych.

Tego samego dnia wieczorem policja podaje, że przyczyną katastrofy budowlanej była eksplozja.

28 lipca do mediów i na policję trafia anonimowy list, ktoś publikuje go w sieci. Autorka (pisze w rodzaju żeńskim) przyznaje się do spowodowania eksplozji i grozi wysadzeniem kolejnych budynków. Nakazuje ich rozbiórkę. Czas wstrzymania prac: do 6 sierpnia. A do 31 października wybudowane apartamentowce maja być rozebrane.

Ale potem nic się nie dzieje. Budowa trwa dalej.

27 lutego 2019 śledczy podają do publicznej informacji, że mają podejrzanego o spowodowanie eksplozji.

29-letni podejrzany

"W celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zostało wszczęte śledztwo przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Do wyjaśnienia szczegółów i ustalenia podejrzanych Komendant Główny Policji powołał grupę, w skład której weszli policjanci z Zarządu w Katowicach z Wydziału w Bielsku-Białej Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Do działań włączyli się także policyjni pirotechnicy z Wydziału do zwalczania Aktów Terroru CBŚP" - czytamy w komunikacie CBŚP.

Analiza dowodów trwała kilka miesięcy. Wszystkie - jak twierdzą śledczy - wskazywały na to, że w sprawę może być zamieszany 29-letni Mateusz H.

Policjanci podejrzewali, że mężczyzna może stwarzać zagrożenie, dlatego został szybko zatrzymany. W prokuraturze przedstawiono mu zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach i usiłowania sprowadzenia takiego zdarzenia.

Według szacunków bowiem, całkowite zniszczenie w wyniku eksplozji materiałów łatwopalnych segmentu wielorodzinnego budynku mieszkalnego spowodowały straty na ponad 1,2 miliona złotych. I prawdopodobnie - podejrzewają śledczy - usiłowano uszkodzić również dwa kolejne budynki.

H. nie przyznaje się do winy. Czyny, o które został podejrzany, zagrożone są karą do 10 lat pozbawiania wolności. Prokurator zawnioskował tymczasowy areszt. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach przychylił się do wniosku.