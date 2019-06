Skażona woda w Zawierciu. Trwa dezynfekcja i płukanie sieci





»

Mieszkańcy Zawiercia bez wody Foto: tvn24 Video: tvn24 Mieszkańcy Zawiercia bez wody 16.06 | W piątek w wodzie dostarczanej do części domów i mieszkań w 50-tysięcznym Zawierciu (województwo śląskie) wykryto bakterie z grupy coli. Jak podały miejskie służby, woda jest niezdatna do spożycia. Trwa dezynfekcja i płukanie miejskiej sieci wodociągowej. zobacz więcej wideo »

Mieszkańcy pięciu osiedli nie mają bieżącej wody Foto: tvn24 Video: tvn24 Mieszkańcy pięciu osiedli nie mają bieżącej wody 15.06 | W wodzie dostarczanej do części domów i mieszkań w około 50-tysięcznym Zawierciu (Śląskie) wykryto w piątek bakterie z grupy coli; woda jest niezdatna do spożycia - podały miejskie służby. Trwa dezynfekcja i płukanie miejskiej sieci wodociągowej. zobacz więcej wideo »

Foto: tvn24 | Video: tvn24 Mieszkańcy mogą korzystać z beczkowozów

W piątek w wodzie dostarczanej do części domów i mieszkań w 50-tysięcznym Zawierciu (województwo śląskie) wykryto bakterie z grupy coli. Jak podały miejskie służby, woda jest niezdatna do spożycia. Trwa dezynfekcja i płukanie miejskiej sieci wodociągowej.

Małopolskie: 18 miejscowości bez wody. Skażony wodociąg 10 tysięcy... czytaj dalej » - Woda jest nieprzydatna do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i do kąpieli. Woda nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu - poinformowało Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu.

Jak podają wodociągowcy, zagrożenie dotyczy osiedli: Centrum, Stary Rynek, Argentyna, Borowe Pole, Zuzanka. W piątek po południu pojawiły się tam beczkowozy z wodą zdatną do picia po przegotowaniu.

Pozostałe osiedla mogą korzystać z wody bez problemów.

W mieście powołano sztab kryzysowy, którym kieruje dyrektor techniczny Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sylwester Myga. Szczegółowych informacji udziela mieszkańcom dyspozytornia RPWIK pod numerami telefonów 503 030 422 i 32 67 228 22.

- Zostały podjęte działania naprawcze, polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pracuje na bieżąco i koordynuje akcję. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie przygotowywało kolejne komunikaty i akcje pomocowe - zapewniają wodociągowa spółka i urząd miasta.

Podstawili beczkowozy

Beczkowozy z wodą pitną stanęły przy ul. Blanowskiej w rejonie hali sportowej, a także na osiedlach Centrum (ul. Wyszyńskiego, parking przy banku BOŚ), Zuzanka (ul. Źródlana, przy drukarni Axon) i Argentyna (ul. Piłsudskiego), a także na osiedlu Borowe Pole, przy ul. Borowej w pobliżu sklepu Społem.

Miasto wspiera też osoby które same nie mogą przyjść do beczkowozów. Tym mieszkańcom Zawiercia urzędnicy dostarczają wodę.

Na stronach internetowych miasta i RPWiK opublikowano wykaz prawie 180 ulic, gdzie woda nie jest zdatna do picia. Według wodociągów woda pitna może wrócić na osiedla w Zawierciu w niedzielę.