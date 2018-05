Metan i szlam utrudniają akcję. Ratownicy próbują dotrzeć do zaginionych górników

Video: tvn24

"Tak wielkich stężeń metanu nie spotykaliśmy w polskim...

- Tak wielkich stężeń metanu poza klasycznymi wyrzutami nie spotykaliśmy w polskim górnictwie - podkreślał w TVN24 ekspert górniczy Jerzy Markowski. Były górnik i ratownik wyjaśniał, jak może wyglądać prowadzona w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju akcja ratunkowa. - Jest niezwykle trudna, dramatyczna, ale jestem pewien, że wszyscy robią to, co trzeba - podkreślił. W sobotę w Zofiówce doszło do tąpnięcia i wycieku metanu. Utracono kontakt z siedmioma górnikami.

