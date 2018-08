Jedni byli w drodze na wakacje, inni jechali do pracy. Zginęli, gdy runął wiadukt

Walące się betonowe bloki z wiaduktu Morandi miażdżyły samochody, nie pozostawiając żadnych szans pasażerom. We wtorkowej katastrofie zginęło ponad 30 osób, ale bilans nie jest ostateczny, bo na miejscu nadal trwa akcja ratunkowa. Włoski dziennik "La Stampa" dotarł do informacji o zmarłych. Wśród nich jest między innymi trzyosobowa rodzina, znajomi jadący na wakacje, koledzy z pracy.

W miejscu katastrofy, pod zwałami betonowej konstrukcji ratownicy nadal szukają ludzi. Gruzy przeszukują karabinierzy, wolontariusze obrony cywilnej, strażacy i operatorzy koparek.

Ostrzegano przed "potworem z Genui". "50 lat strachu i niewysłuchanych alarmów" To była... czytaj dalej » Obrona Cywilna szacuje, że w chwili katastrofy przez wiadukt autostrady A10 przejeżdżało około 30 samochodów i trzy ciężarówki. Większość pojazdów zostało zmiażdżonych.

Zginęła cała rodzina



Spod gruzów zawalonego wiaduktu ratownicy wyciągnęli z jednego samochodu trzy ciała: mamy, taty i dziecka. Włoski dziennik "La Stampa" pisze, że 44-letni technik komputerowy Roberto Robbiano, jego żona 41-letnia Ersilia Piccinino i ich syn 9-letni Samuele byli w drodze na wakacje. Mieli je spędzić na Sardynii. Dopiero co opuścili swój dom w Voltri, oddalony od Genui o około 20 kilometrów i jechali do portu, gdzie mieli wsiąść na prom.

"La Stampa" pisze, że Robbiano tak bardzo nie mógł się doczekać wakacji, że na swoim profilu na Facebooku zamieścił we wtorek rano zdjęcie satelitarne włoskiej wyspy.

W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA

W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA

W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Włoska Straż Pożarna Fot. Włoska Straż Pożarna

W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Włoska Straż Pożarna Fot. Włoska Straż Pożarna

W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Włoska Straż Pożarna Fot. Włoska Straż Pożarna

W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA/ Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA/

W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA

W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA

W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA

W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA

W Genui na północy Włoch zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA

W Genui na północy Włoch zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA

W Genui na północy Włoch zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA

W Genui na północy Włoch zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. W Genui na północy Włoch zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. W Genui na północy Włoch zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie A10

W Genui na północy Włoch zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA

W Genui na północy Włoch zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA Fot. Luca Zennaro/PAP/EPA

W Genui na północy Włoch zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie A10 Fot. Rescuers/PAP/EPA Fot. Rescuers/PAP/EPA



































Na prom na Sardynię spieszyło także troje obywateli Francji: 20-letni Nathan Gusman, 22-letnia Melisa Artus i 20-letnia Nemati Alize Plaze z Montpellier. Zidentyfikowano ich między innymi dzięki biżuterii.

W drodze na wakacje był również 41-letni Francesco Bello. Jego Audi A3 wyciągnięto z rzeki, nad którą przebiegał wiadukt.

Źródło: PAP/EPA/LUCA ZENNARO Niemal całkowicie zmiażdżone Audi A3



Jechali do pracy



Do portu w Genui, ale tym razem do pracy, jechał 48-letni Andrea Cerulli. Mężczyzna miał rozpocząć popołudniową zmianę. "Żegnaj, Andrea" - napisało na Facebooku stowarzyszenie, którego Cerulli był członkiem.

"Zobaczyłem, jak droga przede mną znika". Runął z wiaduktem, cudem przeżył Myślę, że spadłem... czytaj dalej » Ratownicy z gruzów wyciągnęli także furgonetkę, a w niej kolejne trzy ciała. Podróżowali nią trzej koledzy. 31-letni Mirko Vicini, 35-letni Bruno Casagrande i 53-letni Sandro Campora przewozili odpady, które mieli zawieść na wysypisko. "La Stampa" pisze, że było to sezonowe zlecenie, udało im się je zdobyć po miesiącach na bezrobociu. Dodaje, że mężczyźni bardzo się cieszyli, mieli nadzieję na lepszą przyszłość.



Z czarnego opla ratownicy wyciągnęli także zwłoki 34-letniej Elisy Bozzo. Dziennik pisze, że była to "blondynka o wyglądzie modelki". We wtorek jej najbliżsi za pośrednictwem mediów społecznościowych prosili o informacje, bo stracili z nią kontakt. Nadzieja umarła późnym popołudniem, gdy potwierdzono jej śmierć.

We wtorkowej katastrofie zginęli także Marjus Djerri i Edy Bokrina, którzy furgonetką jechali do pracy w pobliskim Rapallo. Spod gruzów wyciągnięto także ciało 64-letniego szefa kuchni Juana Carlosa Pastenesa. Mężczyzna pochodził ze stolicy Chile Santiago, w Genui mieszkał od ponad 30 lat. Wśród ofiar jest także 27-letni Erazzo Trujillio z Arezzo w środkowych Włoszech.

Źródło: PAP/EPA/LUCA ZENNARO Samochody zostały pomiażdżone przez betonowe konstrukcje



Wiadukt runął

Oddany do użytku w 1967 roku wysoki wiadukt na autostradzie A10 o długości prawie 1200 metrów zawalił się we wtorek o godzinie 11.50 w trakcie gwałtownej ulewy nad miastem.

Ostateczny bilans ofiar nie jest jeszcze znany. Według informacji przekazanych w środę rano przez włoską policję zginęło co najmniej 37 osób, a 16 zostało rannych. 12 osób jest w stanie ciężkim.

W samochodach, które runęły z wysokości 50 metrów, zginęło między innymi dwoje dzieci. Środa i czwartek będą w Genui dniami żałoby - ogłosiły władze miejskie.

Źródło: Google Earth Zawalił się 400-metrowy odcinek wiaduktu w Genui



Źródło: Google Maps Wiadukt Morandi w Genui