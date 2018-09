Katastrofa myśliwca F-35. Pilot zdołał się katapultować

Foto: U.S. Air Force Video: tvn24

Dlaczego nie wyskoczyli? "Prawdopodobnie samolot leciał zbyt...

05.07 | - Jeżeli do wypadku doszło krótko po starcie, to bardzo niekorzystna okoliczność, bo pozostawia małe pole manewru pilotowi - powiedział na antenie TVN24 Michał Setlak z "Przeglądu Lotniczego". Jak mówił, skoczkowie nie mogli opuścić maszyny prawdopodobnie dlatego, że leciała zbyt nisko. - Samolot powinien lecieć na odpowiedniej wysokości. Chodzi o to, by spadochron mógł się otworzyć, napełnić. W przypadku tak dużej liczby spadochroniarzy to powinno być dobre kilkaset metrów - tłumaczył. W wypadku samolotu pod Częstochowo prawdopodobnie zginęło 11 osób. Jedną uratowaną, w stanie ciężkim, przewieziono do szpitala w Częstochowie.

