Lot MH17 zakończony zestrzeleniem i śmiercią prawie 300 osób. Zarzuty dla Rosjan i Ukraińca

Czterech mężczyzn - trzech Rosjan i Ukrainiec - usłyszy zarzuty morderstwa w związku ze sprawą zestrzelenia boeinga linii Malaysia Airlines, lot MH17, nad wschodnią Ukrainą w 2014 roku - poinformował międzynarodowy zespół śledczy, zajmujący się sprawą. Proces ma ruszyć w marcu przyszłego roku.

Holenderski prokurator Fred Westerbeke, który przewodniczy zespołowi międzynarodowych śledczych powiedział w środę, że wobec trzech Rosjan: Igora Girkina, Siergieja Dubinskiego i Olega Pułatowa oraz Ukraińca Leonida Charczenko, wydany został międzynarodowy nakaz aresztowania.

Westerbeke wskazał, że mężczyźni są podejrzani o dostarczenie systemu rakietowego, który został użyty do zestrzelenia malezyjskiego boeinga nad wschodnią Ukrainą. W katastrofie zginęło 298 osób.

Dowody na udział Rosji

Podczas środowej konferencji prasowej śledczy poinformowali, że dysponują dowodami, iż to Federacja Rosyjska dostarczyła wyrzutnię rakiet użytą do zestrzelenia boeinga.

Przedstawiciel zespołu śledczego ocenił, że "nie sądzi, by była duża szansa", aby podejrzani stawili się na procesie, jaki ma się rozpocząć 9 marca 2020 roku w Holandii. Podano, że jeszcze w środę zespół zwróci się do władz Federacji Rosyjskiej o pozwolenie na przesłuchanie podejrzanych przebywających na terytorium tego państwa.

Uważa się, że czwarty z podejrzanych, obywatel ukraiński, jest na terytorium Ukrainy.

Holenderscy śledczy oskarżyli trzech Rosjan i Ukraińca

Ukraina: będziemy dążyć do aresztowania Charczenki

W reakcji na konferencję prasową międzynarodowych śledczych, ukraiński prokurator generalny Jurij Łucenko poinformował, że Ukraina zamierza aresztować Charczenkę.

- Będziemy dążyć do aresztowania tej osoby. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Jeśli nam się uda, zorganizujemy posiedzenie sądu w Holandii i zgodnie z międzynarodowym porozumieniem między Ukrainą i Holandią wykonamy decyzję sądu w stosunku do tej osoby - powiedział Łucenko agencji Interfax.

Zestrzelony boeing

Wykonujący lot MH17 boeing 777, lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur, został zestrzelony 17 lipca 2014 roku nad terenami kontrolowanymi przez wspieranych przez Rosjan separatystów. Zginęło 298 osób, w większości obywatele Holandii.

Zachód uważał od początku, że boeing został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze przez separatystów. Moskwa wielokrotnie przedstawiała jednak inne wersje wydarzeń, twierdząc między innymi, że maszyna mogła zostać zestrzelona przez stronę ukraińską. Kijów zdecydowanie zaprzeczał takim insynuacjom.

Holenderski urząd ds. bezpieczeństwa w raporcie z 2015 roku stwierdził, że samolot został zestrzelony rakietą Buk. Wskazał, z jakiego rejonu ją wystrzelono, ale nie zajmował się w ogóle tym, kto to zrobił.

Boeing 777 leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur
System rakietowy Buk