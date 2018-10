Znaczne wahania prędkości i wysokości. Dzień przed katastrofą boeing odbył "chaotyczny" lot

Samolot runął do morza niedługo po starcie. Ratownicy nie pozostawiają nadziei

Samolot pasażerski indonezyjskich linii lotniczych Lion Air runął do morza w poniedziałek na północ od indonezyjskiej wyspy Jawa kilkanaście minut po starcie. Na pokładzie było 189 osób. Według ratowników raczej nie ma szans, by ktoś przeżył. Jak poinformował rzecznik indonezyjskich służb żeglugi powietrznej Yohanes Sirait, tuż przed utratą kontaktu załoga samolotu prosiła o powrót na lotnisko. - Kontrola ruchu lotniczego zezwoliła na to, ale zaraz potem utraciła kontakt z maszyną - powiedział Sirait. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

