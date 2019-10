"Mam nadzieję, że następnym prezydentem Rzeczypospolitej będzie kobieta"

W sytuacji ewentualnej drugiej tury wyborów prezydenckich Andrzejowi Dudzie najtrudniej byłoby wygrać z Małgorzatą Kidawą-Błońską - wynika z najnowszego sondażu prezydenckiego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Katarzyna Piekarska (KKW Koalicja Obywatelska) oceniła w "Faktach po Faktach", że wyniki tych pierwszych sondaży są "bardzo optymistyczne". - Sondażami nie wygrywa się wyborów - odpowiedział drugi gość programu, Jan Kanthak (KW Prawo i Sprawiedliwość).

W przypadku starcia w wyborach prezydenckich w ewentualnej drugiej turze na obecnego prezydenta zagłosowałoby 48 procent, a na Małgorzatę Kidawę-Błońską - 42 proc. ankietowanych. Tak wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. 10 procent ankietowanych osób nie wskazało w badaniu ani obecnego prezydenta, ani wicemarszałek Sejmu.

Oglądaj Wideo: Fakty po południu Andrzej Duda i kontrkandydaci opozycji. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Kidawa-Błońska rzuci wyzwanie prezydentowi? Najnowszy sondaż daje jej szanse Gdyby doszło do... czytaj dalej » Dodatkowo sama główna zainteresowana przekazała deklarację gotowości startu w wyścigu po fotel prezydenta. - Jeżeli jako formacja dojdziemy do porozumienia, bo będzie to najmocniejszy kandydat, i tym kandydatem będę ja, i jeżeli to potwierdzą badania, to tak - zapowiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Piekarska: wyniki są bardzo optymistyczne

O wynikach tego sondażu rozmawiali goście sobotnich "Faktów po Faktach" w TVN24 - Katarzyna Piekarska (KKW Koalicja Obywatelska .N IPL Zieloni) oraz Jan Kanthak (KW Prawo i Sprawiedliwość), dotychczasowy rzecznik resortu sprawiedliwości.

- Powiem tak: może wreszcie czas na kobiety. Bardzo życzyłabym sobie tego, mam taką nadzieję, że następnym prezydentem Rzeczypospolitej będzie kobieta - stwierdziła Piekarska.

Kanthak zaznaczył, że kandydatem Zjednoczonej Prawicy jest "najlepszy, jaki jest na ten moment", czyli prezydent Andrzej Duda, który zdaniem przyszłego posła PiS "wykonał tytaniczną pracę na tym stanowisku i jest świetnym prezydentem”. - Jak kandydował za pierwszym razem, to w sondażach zdaje się Bronisław Komorowski miał 70 procent, prezydent Duda miał 30 procent [poparcia - przyp. red.] - przypomniał Kanthak, dodając, że "sondażami nie wygrywa się wyborów".

- Wydawało się, że wygra pan prezydent Komorowski - nie wygrał. Uważam, że te sondaże, które dzisiaj są [prezentowane - przyp. red.], są bardzo optymistyczne - ocenił Piekarska.

Kanthak: Ziobro nie stara się o tekę wicepremiera

Rzecznik prezydenta Duda Błażej Spychalski poinformował w piątek, że prezydent zwoła pierwsze posiedzenia obu izb parlamentu 12 listopada.

Prezydent wyznaczył datę pierwszego posiedzenia Sejmu. Padają nazwiska marszałków seniorów Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Kanthak powiedział w sobotę w "Faktach po Faktach", że do tego czasu będą prowadzone rozmowy koalicyjne w ramach rodziny Zjednoczonej Prawicy. Według dotychczasowego rzecznika ministerstwa sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie zmieni swojej funkcji w nowym rządzie.

- Mogę zdementować pojawiające się w przestrzeni publicznej pogłoski, jakoby Zbigniew Ziobro ubiegał się o tekę wicepremiera. Stanowczo temu zaprzeczam, nie ma takich planów - zadeklarował Kanthak. Dodał, że Ziobro "realizuje się bardzo" w roli ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

- Do różnych deklaracji czy pana Ziobry, czy innych posłów, specjalnie nie przywiązywałabym się. Pamiętam, jak ministrem obrony miał zostać pan Gowin, a potem został pan Macierewicz - stwierdziła Piekarska.

Posłanka wybrana z list Koalicji Obywatelskiej powiedziała również, że dziwi ją fakt, że pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się w "najpóźniejszym możliwym terminie".