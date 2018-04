"Starsza pani zaprasza do wyrażenia ekspresji poprzez ruch". Nosowska wraca

Foto: dzięki uprzejmości Kayax Video: tvn24

Nosowska: "baba z Instagrama" to zwykły przypadek

27.10| Nie przypuszczałam, że zatoczy to dość szerokie jak na mnie kręgi. Okazało się, że to bawi ludzi. Jak na mnie, bardzo dużą liczbę ludzi. Wiem, że są konta, które mają niesamowicie dużo obserwatorów. Startowałam od bardzo niewielkiej liczby fanów - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl Katarzyna Nosowska. - Mówię, że to jest żartobliwe, ponieważ ta forma jest taka. Natomiast staram się - tak jak i w tekstach piosenek, w felietonach - nawiązywać do rzeczy, które mnie przejmują albo stwierdzam, że są na tyle uniwersalne, że nas wszystkich w pewnym stopniu i na pewnym etapie życia muszą dotyczyć - wyjaśnia.

