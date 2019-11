Lubnauer zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej

Katarzyna Lubnauer złożyła w niedzielę rezygnację z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej. Jak powiedziała podczas konwencji ugrupowania "jako jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej bierze na siebie odpowiedzialność za wynik wyborczy i składa rezygnację z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej".

"Czy mam poczucie sukcesu?"

- Dlatego jednak w tym miejscu należy postawić pytanie, czy mam poczucie sukcesu? Czy jestem zadowolona z miejsca, w którym obecnie się znajdujemy? Czy uważam, że powinniśmy poprzestać na osiągniętych celach? Odpowiedź jest krótka – trzy razy "nie" – mówiła Lubnauer.

- Prawda jest taka, że udało nam się przetrwać najtrudniejszy czas, że mamy reprezentację w samorządach i w Sejmie (...), ale wybory europejskie i parlamentarne przegraliśmy i jako partia, i jako koalicja. Jako jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej biorę na siebie odpowiedzialność za wynik wyborczy i składam dzisiaj rezygnację z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej – poinformowała.

Lubnauer powiedziała dziennikarzom, że decyzję o rezygnacji podjęła już 14 października. - Przed 14 października przygotowałam sobie rozpiskę, co w zależności od wyniku wyborczego mam zamiar zrobić. Jak 14 października poznaliśmy w pełni ten wynik, podjęłam taką decyzję – mówiła.

- Jeżeli przejmuje się partię, która ma kłopoty finansowe, których nie miała w 2015 r., ale również ma przeciwko sobie byłego przewodniczącego, który wychodzi z założenia, że "po mnie choćby potop", to bardzo trudno to pociągnąć w sposób rozwojowy – podkreśliła Lubnauer, wskazując, że Nowoczesna wprowadziła do Sejmu więcej posłów niż Lewica Razem, Zieloni czy Inicjatywa Polska.

Współpraca w ramach KO

Była już szefowa Nowoczesnej mówiła, że wyobraża sobie, że partia będzie solidarnie współpracować w Koalicji Obywatelskiej, a jednocześnie będzie zachowywać swoją samodzielność. Premier przemówił i stało się jasne: nadchodzą trudne czasy Exposé Mateusza... czytaj dalej »

Lubnauer zadeklarowała też, że zawsze będzie pomagać i służyć radą, jeżeli tylko nowy przewodniczący, ktokolwiek nim będzie, będzie sobie tego życzył. Ponadto, była szefowa Nowoczesnej zapowiedziała, że chce teraz skupić się na pracy w prezydium klubu Koalicji Obywatelskiej. - Chciałabym też bardzo silnie włączyć się w kampanię wyborczą kandydata na prezydenta. Mam nadzieję, że wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta będzie Małgorzata Kidawa-Błońska – dodała.

Lubnauer nie chciała zdradzić, którego z dwóch zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego – Adama Szłapkę czy Krzysztofa Mieszkowskiego – poprze w niedzielnym głosowaniu. - To jest kolejny przewodniczący na trudne czasy, trzeba rzeczywiście człowieka bardzo twardo chodzącego po ziemi, żeby dalej pociągnąć Nowoczesną – dodała.

Wybór nowego lidera

Po rezygnacji Lubnauer, za zamkniętymi drzwiami, delegaci dokonają wyboru nowego przewodniczącego partii. Według nieoficjalnych informacji PAP, ma nim zostać obecny sekretarz Nowoczesnej Adam Szłapka.

Lubnauer jest doktorem matematyki, wykładowcą i naukowcem. W 2015 r. została wybrana do Sejmu z pierwszego miejsca na liście w okręgu łódzkim. Od 2016 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Nowoczesnej aż do listopada 2017 r., kiedy objęła kierownictwo partii. Od kwietnia 2017 r. do stycznia 2018 r. była przewodniczącą klubu Nowoczesnej. W 2019 r. uzyskała reelekcję startując z drugiego miejsca warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej; zdobyła 28 205 głosów.

Szłapka jest politologiem. W latach 2006–2010 pełnił funkcję radnego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej w Kościanie. Od 2011 do 2015, w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego, pracował jako ekspert w Kancelarii Prezydenta. W wyborach w 2015 r. Szłapka zdobył mandat poselski startując z pierwszego miejsca na liście w okręgu kaliskim. Od 2015 r. pełni stanowisko sekretarza generalnego Nowoczesnej. W 2019 r. został wybrany do Sejmu z trzeciego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. Zdobył 51 951 głosów.