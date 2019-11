Adam Szłapka przejął przywództwo w Nowoczesnej

Katarzyna Lubnauer złożyła w niedzielę rezygnację z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej. Jak powiedziała podczas konwencji ugrupowania, "jako jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej bierze na siebie odpowiedzialność za wynik wyborczy". Na nowego szefa partii został wybrany jej dotychczasowy sekretarz Adam Szłapka.

W niedzielę w Warszawie odbywa się konwencja Nowoczesnej. Jak powiedziała podczas zjazdu dotychczasowa liderka partii, Katarzyna Lubnauer, zawsze uważała, że politykę powinno uprawiać się na poważnie i tak stara się postępować.

"Czy mam poczucie sukcesu?"

- Dlatego jednak w tym miejscu należy postawić pytanie, czy mam poczucie sukcesu? Czy jestem zadowolona z miejsca, w którym obecnie się znajdujemy? Czy uważam, że powinniśmy poprzestać na osiągniętych celach? Odpowiedź jest krótka – trzy razy "nie" – mówiła Lubnauer.

- Prawda jest taka, że udało nam się przetrwać najtrudniejszy czas, że mamy reprezentację w samorządach i w Sejmie (...), ale wybory europejskie i parlamentarne przegraliśmy i jako partia, i jako koalicja. Jako jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej biorę na siebie odpowiedzialność za wynik wyborczy i składam dzisiaj rezygnację z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej – poinformowała.

Podkreśliła, że rezygnuje w poczuciu, że jako przewodnicząca na trudne czasy zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby partia przetrwała kryzys.

Lubnauer powiedziała dziennikarzom, że decyzję o rezygnacji podjęła już 14 października. - Przed 14 października przygotowałam sobie rozpiskę, co w zależności od wyniku wyborczego mam zamiar zrobić. Jak 14 października poznaliśmy w pełni ten wynik, podjęłam taką decyzję – mówiła.

- Jeżeli przejmuje się partię, która ma kłopoty finansowe, których nie miała w 2015 roku, ale również ma przeciwko sobie byłego przewodniczącego, który wychodzi z założenia, że "po mnie choćby potop", to bardzo trudno to pociągnąć w sposób rozwojowy – podkreśliła Lubnauer, wskazując, że Nowoczesna wprowadziła do Sejmu więcej posłów niż Lewica Razem, Zieloni czy Inicjatywa Polska.

Współpraca w ramach KO

Mówiła, że wyobraża sobie, że partia będzie solidarnie współpracować w Koalicji Obywatelskiej, a jednocześnie będzie zachowywać swoją samodzielność.

Lubnauer zadeklarowała też, że zawsze będzie pomagać i służyć radą, jeżeli tylko nowy przewodniczący, ktokolwiek nim będzie, będzie sobie tego życzył. Ponadto, była szefowa Nowoczesnej zapowiedziała, że chce teraz skupić się na pracy w prezydium klubu Koalicji Obywatelskiej. - Chciałabym też bardzo silnie włączyć się w kampanię wyborczą kandydata na prezydenta. Mam nadzieję, że wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta będzie Małgorzata Kidawa-Błońska – dodała.

Adam Szłapka wybrany na nowego lidera

Wyboru nowego przewodniczącego partii delegaci dokonali za zamkniętymi drzwiami. Został nim dotychczasowy sekretarz Nowoczesnej Adam Szłapka. O fotel lidera partii ubiegał się także poseł Krzysztof Mieszkowski. Szłapka uzyskał 66 głosów, na Mieszkowskiego zagłosowało natomiast 41 delegatów.

- Dziękuję, Krzysztofie, za tę rywalizację, myślę, że ona była faktycznie bardzo potrzebna, bo dała szansę na rzeczową debatę - mówił po wyborze nowy szef partii.

Kim są Lubnauer i Szłapka?

Lubnauer jest doktorem matematyki, wykładowcą i naukowcem. W 2015 r. została wybrana do Sejmu z pierwszego miejsca na liście w okręgu łódzkim. Od 2016 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Nowoczesnej aż do listopada 2017 r., kiedy objęła kierownictwo partii. Od kwietnia 2017 r. do stycznia 2018 r. była przewodniczącą klubu Nowoczesnej. W 2019 r. uzyskała reelekcję startując z drugiego miejsca warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej; zdobyła 28 205 głosów.

Szłapka jest politologiem. W latach 2006–2010 pełnił funkcję radnego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej w Kościanie. Od 2011 do 2015, w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego, pracował jako ekspert w Kancelarii Prezydenta. W wyborach w 2015 r. Szłapka zdobył mandat poselski startując z pierwszego miejsca na liście w okręgu kaliskim. Od 2015 r. pełni stanowisko sekretarza generalnego Nowoczesnej. W 2019 r. został wybrany do Sejmu z trzeciego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. Zdobył 51 951 głosów.