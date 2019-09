Jeżeli się damy przestraszyć, to ci ludzie, którzy chcą nas przestraszyć, osiągną dokładnie to, co by chcieli - przekonywała w "Faktach po Faktach" szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, odnosząc się do skierowanych w niedzielę pod jej adresem anonimowych pogróżek. Jak oceniła "mamy w tej chwili bardzo silny proces napuszczania ludzi na ludzi".

W poniedziałek rano wiceprzewodnicząca klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska, szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer poinformowała, że w niedzielę pod jej adresem skierowano mailowo anonimowe pogróżki "wraz z licznymi obelgami".

Również w poniedziałek Centrum Informacyjne Sejmu przekazało, że "funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, z 19-letnim stażem, został zatrzymany przez Policję w związku z zawiadomieniem dotyczącym kierowania gróźb karalnych pod adresem jednej z osób publicznych".

"Nie możemy się dać przestraszyć"

"Trzeba cię zabić". Groźby pod adresem Lubnauer, zatrzymany funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej Pod adresem... czytaj dalej » O tej sprawie mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej.

- My nie możemy się dać przestraszyć, bo jeżeli się damy przestraszyć, to ci ludzie, którzy chcą nas przestraszyć, czyli ci, którzy hejtują, ci, którzy nam grożą, właśnie osiągną dokładnie to, co by chcieli - przekonywała.



- Więc ja już od razu rano powiedziałam: idę z powrotem między ludzi, idę dzisiaj dokładnie pod Halę Mirowską (w Warszawie - red.), żeby rozdawać ulotki, żeby pokazać, że nie, nie przestraszymy się, nikt nas nie złamie - dodała.

"Kaczyński stworzył z tego cały przemysł, żeby napuszczać kolejne środowiska na siebie"

Zdaniem Lubnauer, "mamy w tej chwili taki bardzo silny proces napuszczania ludzi na ludzi". - Jarosław Kaczyński mam wrażenie, stworzył z tego cały przemysł, żeby napuszczać kolejne środowiska na siebie. Pracowników na przedsiębiorców, duże miasta, na przykład takie jak Warszawa, mają być przeciwnikiem dla prowincji - powiedziała.



Jak przekonywała szefowa Nowoczesnej, w programie Prawa i Sprawiedliwości wskazano, że "za fiasko programu Mieszkanie plus odpowiadają na przykład samorządy dużych miast". - Teraz pytanie jest, czy to nie jest troszeczkę tak, że dużo łatwiej jest szerzyć nienawiść niż porozumienie, że po prostu (…) na tych podziałach wygrywa się politycznie? - pytała Lubnauer.



- Myślę, że między innymi nasz (Koalicji Obywatelskiej - red.) wybór pani marszałek Małgorzaty Kidawy Błońskiej na kandydata na premiera miał taki sens, że my troszeczkę chcielibyśmy jednak zasypać te podziały. Chcielibyśmy, żeby premierem była osoba, która będzie łączyć nas a nie dzielić - dodała.