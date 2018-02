Lubnauer: kibicuję Grzegorzowi Schetynie, żeby udało mu się powstrzymać pana prezydenta





Jeżeli Platforma Obywatelska poprze Pawła Adamowicza w wyborach na prezydenta Gdańska, to Nowoczesna wystawi swojego kandydata - powiedziała w "Jeden na jeden" przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jak dowiedziała się nieoficjalnie TVN24, około południa szef pomorskiej PO Sławomir Neumann spotka się z Adamowiczem.

Paweł Adamowicz poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję w wyborach na prezydenta Gdańska. W poniedziałek na konferencji prasowej potwierdził ten zamiar i zapowiedział, że jeśli nie poprze go Platforma Obywatelska, to wystartuje jako kandydat niezależny.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie TVN24, z Adamowiczem w środę koło południa będzie rozmawiał Sławomir Neumann, który kieruje pomorskimi strukturami Platformy Obywatelskiej.

Sceptycznie do kandydatury Adamowicza odniosła się w "Jeden na jeden" Katarzyna Lubnauer, która stwierdziła, że jest to "polityk skompromitowany". Jako powód swojej oceny wskazała na sposób zarządzania miastem oraz oświadczenia majątkowe Adamowicza, w związku z którymi prezydent Gdańska zasiada na ławie oskarżonych.

"Dla Nowoczesnej jest to absolutnie nieakceptowalna kandydatura"

Lubnauer zapowiedziała, że jeśli PO poprze Adamowicza w Gdańsku, to Nowoczesna wystawi własnego kandydata.

Oświadczyła, że Nowoczesna nie będzie prowadzić żadnych rozmów z PO w sprawie Adamowicza. - Dla Nowoczesnej jest to absolutnie nieakceptowalna kandydatura - stwierdziła Lubnauer.

Nie wykluczyła jednak rozmów ze Schetyną w sprawie ewentualnego poparcia Nowoczesnej dla posłanki PO Agnieszki Pomaski lub eurodeputowanego PO Jarosława Wałęsy.

- Zdajemy sobie sprawę, że to, co w tej chwili ma Grzegorz Schetyna w Gdańsku, to jest bardzo trudna sytuacja. To jest sytuacja, w której on musi rozwiązać problem w jakiś sposób, nie dzieląc Platformy, dokonać najlepszego wyboru z punktu widzenia zarówno Gdańska, jak i z punktu widzenia swojego ugrupowania - stwierdziła.

Lubnauer była pytana także o słowa wicemarszałka Bogdana Borusewicza, który powiedział, że jeżeli PO wskaże w Gdańsku innego kandydata na prezydenta niż Adamowicz, to przegra wybory. - Myślę, że marszałek Borusewicz nie powinien dolewać benzyny do ognia - powiedziała Lubnauer, dodając, że Borusewicz powinien "pozwolić przewodniczącemu (Schetynie - red.) interweniować i powinien pozwolić mu wspólnie z zarządem podjąć decyzję".

I oświadczyła: - W tym momencie kibicuję Grzegorzowi Schetynie, żeby udało mu się powstrzymać pana prezydenta (Adamowicza).

Stwierdziła, że nie ma żadnych wątpliwości, że PiS oprze walkę z rywalami do fotela prezydenta Gdańska "o szukanie przypadków, w których mamy do czynienia z politykami, którzy są w jakiś sposób skompromitowani".

Problemy Adamowicza

Według prokuratury Paweł Adamowicz nie umieścił w oświadczeniach majątkowych dwóch z siedmiu posiadanych mieszkań. Nie zgadzają się też dane dotyczące zgromadzonych przez niego oszczędności - wszystkie miały być zaniżone najmniej o kwotę ponad 51 tysięcy złotych, a najwięcej o około 320 tysięcy złotych. Adamowicz przyznał przed sądem, że nie umieszczał w oświadczeniach wszystkich informacji o swoim majątku. Po postawieniu mu w 2015 roku przez prokuraturę zarzutów Adamowicz zawiesił członkostwo w Platformie Obywatelskiej.

Adamowicz w poniedziałek stwierdził, że jest niewinny, że wielokrotnie przepraszał za te błędy i że czeka na wyrok sądu.

53-letni Adamowicz rządzi Gdańskiem od 1998 roku.

Lubnauer: porozumienie z PO ma charakter partnerski

Zdaniem Lubnauer, współpraca PO i Nowoczesnej jest potrzebna. - Nasze porozumienie dotyczy sejmików wojewódzkich. Wszystko, co jest poniżej, jest kwestią dobrej woli partnerów i miejscowych struktur - podsumowała.

- Nam zależy jednak na zwycięstwie tego, co moglibyśmy nazwać w tej chwili opozycją parlamentarną, a nie na tym, żeby na przykład w Gdańsku wygrał PiS - stwierdziła. - I również wiemy, że może to mieć wpływ na sytuację ogólnopolską. Pamiętajmy, że to, co się dzieje w Warszawie, też na przykład będzie miało niewątpliwie wpływ na to, jak będą wyglądać wybory w całej Polsce - dodała.

Lubnauer była pytana o sondaż zaufania CBOS, z którego wynika, że Grzegorz Schetyna jest liderem rankingu nieufności. - Ja przede wszystkim bardzo bym nie chciała oceniać partnera moich rozmów koalicyjnych. Pamiętajmy o tym, że my dość regularnie się spotykamy i dość regularnie rozmawiamy po to, żeby zbudować koalicję opozycji na wybory samorządowe do sejmików. Uważam, że to jest bardzo ważne, że to jest koalicja, która ma charakter partnerski. W związku z tym partnera się nie ocenia - powiedziała Lubnauer.

Kidawa-Błońska: nie wiem, czy PO poprze Adamowicza

Sprawę kandydowania Adamowicza w Gdańsku komentowała w środę w RMF FM wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). - Rozmawiamy z różnymi środowiskami. To musi być wspólny kandydat - stwierdziła.

I oświadczyła: - Nie wiem, czy PO go poprze, czy nie poprze.

Zwróciła uwagę, że PO przyjęła "dosyć dokładny" plan działania na wybory samorządowe. - Mówimy głośno o tym, że rozmawiamy z różnymi środowiskami, i z Nowoczesną, z różnymi partiami. Najpierw musimy w swoim gronie ustalić w danych miastach, kogo będziemy pobierać, na kogo będziemy wspólnie pracować. Wspólnie to ogłosimy - powiedziała Kidawa-Błońska.

