Na Instagramie Katarzyny Bigos, instruktorki fitness i pole dance, pojawiło się w środę zdjęcie, które przyciągnęło uwagę polskich internautów. - Chcemy przebić się z przekazem o normalności i przemycić kawałek nieperfekcyjnej rzeczywistości, która przecież jest zupełnie w porządku - skomentowała trenerka w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Katarzyna Bigos, popularna instruktorka fitness, kojarzona z idealnie wyrzeźbionym ciałem i mięśniami wypracowanymi na treningach, opublikowała zdjęcie z sesji zdjęciowej po urodzeniu dziecka.

Fotografie zostały zrobione cztery tygodnie po - jak przyznaje kobieta - trudnym porodzie.

- Chcemy przebić się z przekazem o normalności i przemycić kawałek nieperfekcyjnej rzeczywistości, która przecież jest zupełnie w porządku - w rozmowie z portalem tvn24.pl powiedziała Katarzyna Bigos.

"Dajmy mamom czas!"

"Nie będę oszukiwać. Ta sesja wiele mnie kosztowała. Nigdy nie miałam oponki na brzuchu. Moje ciało przez większość życia było FIT przez duże 'F'".

"Są kobiety, które po porodzie już po chwili wyglądają jak milion dolców. Ja też takie znam! Ale wierzcie mi na słowo - każdy jest inny i nie powinniśmy się z nikim porównywać. Mój przekaz jest prosty - dajmy mamom czas!".

Kampania Fake Off

Fotografia to część kampanii społecznej Fake Off. Pomysłodawczynią i autorką zdjęć jest Dominika Cuda, która na co dzień fotografuje sportowców.

- Wczorajsza publikacja pierwszego zdjęcia z serii Fake Off potwierdziła skalę zjawiska – skomentowała popularność wpisu Katarzyny Bigos Dominika Cuda na swoim Instagramie.

"Dziękuję za to zdjęcie"

Pod fotografią pojawiło się wiele komentarzy i polubień.

"Dokładnie. Każdy z nas jest inny, każdy ma inną genetykę, stan zdrowia, itd. Dziękuję za to zdjęcie w tym 'idealnym' świecie'" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama.

"Gratuluję i dziękuję w imieniu wielu pewnie kobiet za odwagę" - dodała inna.

Także Anna Lewandowska skomentowała fotografię, odpowiadając jednocześnie na uwagi internautów. "Kaśka! Piękne zdjęcie!” - napisała żona Roberta Lewandowskiego, trenerka i propagatorka zdrowego stylu życia.

"Bycie normalną dziewczyną jest ok"

Katarzyna Bigos w rozmowie z portalem tvn24.pl wyjaśniła cel kampanii Fake Off. - Bierze w niej udział wiele osób, które chcą powalczyć z wyidealizowanym w social mediach obrazkiem bycia "perfect" - powiedziała.

- Głównym celem jest pokazanie, że bycie nieperfekcyjną jest OK! Że bycie normalną dziewczyną jest OK - z workowatym brzuchem po porodzie, bez włosów po chorobie, z trądzikiem na czole czy brakiem idealnego makijażu - zaznaczyła trenerka.

