20 tysięcy separatystów starło się z policją. Rząd "podejmie działania, aby zaprowadzić porządek"





»

W nocy z wtorku na środę doszło do starć pomiędzy kilkudziesięcioma tysiącami zwolenników niepodległości Katalonii a oddziałami szturmowymi policji. Burzliwe protesty trwały w głównych miastach regionu: Barcelonie, Tarragonie, Leridzie, Sabadell i Gironie.

Szacuje się, że na ulicach tych miast protestowało ponad 20 tysięcy separatystów, z tego ponad połowa w Barcelonie. Już wieczorem doszło tam do pierwszych potyczek demonstrantów z policją. Protestujący rozpalali na ulicach ogniska, palili kontenery na śmieci, rzucali różnymi przedmiotami w funkcjonariuszy.

Katalońscy separatyści usłyszeli wyroki. "Łącznie 100 lat więzienia" Hiszpański Sąd... czytaj dalej » Po północy część konfrontacji z policją przeniosła się w pobliże sześciu blokowanych przez separatystów arterii stolicy Katalonii. Tam również policja użyła pałek wobec protestujących.



W nocy doszło do starć separatystów z policją w Leridzie, Tarragonie oraz w Gironie. Dominujących wśród manifestantów bojówkarzy z Rad Obrony Republiki (CDR) wsparli tam studenci.

"Agresywne manifestacje prowadzą do rozdarcia"

Według separatystycznej katalońskiej organizacji ANC w starciach z policją ucierpiało na terenie Katalonii kilku dziennikarzy. Blok Razem dla Katalonii (JxCat) poinformował, że w Tarragonie policjanci pobili deputowanego tego ugrupowania w regionalnym parlamencie Eusebi Campdepadrosa.



Tymczasem władze katalońskiej policji Mossos d'Esquadra potwierdziły, że w trakcie konfrontacji protestujących z policją, między innymi w Sabadell, funkcjonariusze użyli broni gładkolufowej, aby powstrzymać agresywnych separatystycznych bojówkarzy.

Starcia na ulicach Barcelony. Kilkadziesiąt osób rannych W Barcelonie w... czytaj dalej » Tamtejsza policyjna akcja miała związek z manifestacją separatystów pod budynkiem komisariatu, przed którym protestujący podpalili kilka kontenerów na śmieci.



Przed północą rząd Hiszpanii opublikował komunikat, w którym potępiając "agresywne manifestacje" separatystów wskazał, że prowadzą one do "rozdarcia katalońskiego społeczeństwa". Zapewnił, że podejmie działania, aby zaprowadzić porządek w Katalonii.

Separatyści skazani

Protesty w Katalonii są konsekwencją poniedziałkowego wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który skazał 9 katalońskich separatystów na kary od 9 do 13 lat więzienia za podburzanie w związku z nielegalnym referendum niepodległościowym w tym regionie Hiszpanii z 1 października 2017 roku.

Krótko po ogłoszeniu wyroku premier Hiszpanii Pedro Sanchez wyraził nadzieję, że orzeczenie Sądu "zostanie w pełni wykonane".



We wtorek premier Katalonii Quim Torra podziękował wszystkim uczestnikom protestów w regionie, zapewniając, że jego gabinet nie zaprzestanie działań na rzecz ogłoszenia niepodległości regionu.

Źródło: PAP/EPA/Enric Fotcuberta Hiszpański Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie 12 katalońskich separatystów

Brutalne starcia. Ranni funkcjonariusze i separatyści

Marsz zbiegł się ze świętem narodowym. Chcą jedności kraju Ulicami Barcelony... czytaj dalej » Od poniedziałku w starciach separatystów z policją w Katalonii rannych zostało ponad 150 osób.

Jeden z największych protestów odbył się w poniedziałek wieczorem na barcelońskim lotnisku El Prat, gdzie policja użyła pałek, gazu łzawiącego oraz broni gładkolufowej.

Jeden z pobitych manifestantów stracił oko, a drugi musiał przejść skomplikowaną operację po uderzeniu go w podbrzusze przez jednego z funkcjonariuszy.



We wtorek przedstawiciele policji poinformowali, że w starciach z separatystami rannych zostało także kilkunastu funkcjonariuszy.



Według szacunków władz Katalonii, we wtorek podczas konfrontacji z policją ucierpiało w sumie 74 osób. Najwięcej w Barcelonie – 37.

Źródło: PAP/Reuters Katalonia