Za ciężkie plecaki, za dużo zadań domowych. Elbanowscy o problemach w szkołach





"Konieczne jest odejście od noszenia przez dzieci 5-8 kg na plecach każdego dnia", "uczenie dzieci od godziny 14 mija się z celem" - alarmują Karolina i Tomasz Elbanowscy, wymieniając problemy w polskich szkołach. Swoją analizę przedstawili minister edukacji Annie Zalewskiej.

W piątek odbyło się spotkanie Karoliny i Tomasza Elbanowskich z minister Anną Zalewską. "Jesteśmy zadowoleni z jego przebiegu i ustaleń" - napisali po spotkaniu.

Za ciężkie plecaki

Elbanowscy przedstawili minister swoje wnioski z konsultacji społecznych. Upublicznili ja także na swoim profilu na Facebooku.

Karolina i Tomasz Elbanowscy za rządów PO-PSL rozpoczęli walkę o niewprowadzanie obowiązku posłania sześciolatków do szkół, a także o likwidację gimnazjów. Po wygranych przez PiS wyborach prowadzone przez małżeństwo Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców zostało partnerem społecznym ministerstwa edukacji.

"Konieczne jest odejście od noszenia przez dzieci 5-8 kg na plecach każdego dnia" - napisali Elbanowscy. Jak poinformowali, minister Zalewska "podjęła kroki w kierunku wpisania do obowiązków dyrektora pilnowania lekkich plecaków". Za łamanie standardów mają być sankcje.

"Minister edukacji spodobał się pomysł ustawienia w każdej szkole wagi" - dodali.

Obciążanie uczniów pracami domowymi

Elbanowscy nawiązali również do tematu nadmiernego obciążenia uczniów nauką w domu. "Praca domowa jest powtórzeniem materiału z lekcji, a nie dodatkową lekcją do uzupełnienia przez dziecko wspólnie z rodzicami" - stwierdzili.

Małżeństwo w swoich wnioskach wskazało także na konieczność skończenia dowożenia posiłków dla szkolnych stołówek przez firmy kateringowe i potrzebę "odtworzenia kuchni w każdej szkole".

Nauka zmianowa

Elbanowscy zwrócili uwagę, że "cywilizowany świat nie zna pojęcia nauki zmianowej. Występuje ona w takich krajach jak Indie, Pakistan i niestety Polska".

"Uczenie dzieci od godziny 14 mija się z celem. Pani minister jest skłonna wpisać do przepisów naukę na jedną zmianę. Będzie to zmiana cywilizacyjna. Bardzo na nią czekamy" - podkreślili.

Małżeństwo po spotkaniu poinformowało, że przekazało projekt zmiany przepisów w kierunku ułatwienia rodzicom odroczenia obowiązku szkolnego dzieci urodzonych pod koniec roku.

"Ważnym i często zgłaszanym przez rodziców problemem w klasach 2-4 jest automatyczne promowanie dzieci, nawet tych, które nie radzą sobie w danej klasie. Takie dzieci są uwięzione w systemie. Konieczne jest umożliwienie tym dzieciom cofnięcia do klasy programowo niższej, również w ciągu roku" - napisali.

Wstęp rodziców do szkół

Elbanowscy nawiązali także do problemu zakazu wstępu rodziców do szkoły. "Przekazaliśmy wiele zgłoszeń od rodziców o szkołach, które zakazują rodzicom wstępu na teren placówki, albo poważnie go ograniczają. Chcemy, żeby wstęp rodziców do szkoły, do której zapisali swoje dziecko był zagwarantowany prawnie" - zaznaczyli.