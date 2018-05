"Kuba i Adrian tworzą historię"

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Ta małpka trafi do Muzeum Powstania"

18.05 | Protestujący w Sejmie mówili w rozmowie z reporterką TVN24, że podarunek od Traczyk-Stawskiej jest niezwykły i dodaje im sił. W Sejmie będzie razem z nimi, a po zakończonym proteście trafi do Muzeum Powstania Warszawskiego. - Ta małpka trafi do Muzeum Powstania - powiedziała Katarzyna Milewicz, która bierze udział w sejmowym proteście. - Z jednej strony szkoda, bo byłaby to chyba najważniejsza rzecz w domu. Jednak z drugiej strony, uważam, że to będzie lepsze rozwiązanie, bo każdy będzie mógł ją zobaczyć - wyznała. Dodała, że „nawet nie przyjdzie nam do głowy, żeby się poddać”.

