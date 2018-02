Wenecja utonęła w niesamowitych strojach i maskach. Był też akcent polityczny 80 tysięcy osób... czytaj dalej » Uczestnicy bitwy w specjalnych kaskach i ochraniaczach obrzucają się cytrusami, stojąc na wozach. Niektórzy z nich prowadzą pojedynki jako "piechurzy".

Spośród 180 rannych i kontuzjowanych 4 osoby trafiły na pogotowie, a pozostałym udzielono pomocy w punktach medycznych w rejonie pola bitwy. Bilans obrażeń odniesionych podczas kulminacyjnych zabaw karnawału w Ivrei co roku jest wysoki.



W niedzielę przebieg zabawy obserwował szef włoskiej policji Franco Gabrielli.



Pomarańczowe batalie organizowane są w trzy ostatnie dni karnawału. Ich tradycja sięga średniowiecza.

The start of #Ivrea carnival where people pelt themselves with oranges - ouch! pic.twitter.com/qKC9OEJyaF

— eleanor biles (@ellybiles) 11 lutego 2018