Zamknęli szlak, by ratować turystę. Inni robili zdjęcia zamiast pomóc





Karkonoski Park Narodowy i ratownicy GOPR skarżą się na zachowanie piechurów, którzy mieli utrudniać działania ratownicze. "Wygląda na to, że zrobienie kilku zdjęć było dla nich ważniejsze, niż ratowanie życia" - komentują.

W drodze na Śnieżkę, w okolicy Domu Śląskiego turyści reanimowali mężczyznę, który leżał nieprzytomny na szlaku. "Według relacji świadków poszkodowany leżał przez pewien czas i nikt nie zwracał na niego uwagi. Szczęśliwie znaleźli się ludzie, którzy podjęli akcję" - czytamy na facebookowym profilu Karkonoskiego Parku Narodowego.

KPN: zrobienie kilku zdjęć ważniejsze niż ratowanie życia

Dwie godziny spędziła na drzewie. Paralotniarce pomogli ratownicy GOPR Najpierw na... czytaj dalej » Straż KPN zatrzymała ruch na szlaku, by ułatwić służbom akcję ratunkową. To - według relacji KPN - nie spodobało się niektórym piechurom. Mieli próbować podchodzić i telefonami komórkowymi robić zdjęcia. "Wygląda na to, że zrobienie kilku zdjęć było dla nich ważniejsze niż ratowanie życia" - kwitują pracownicy parku.

Na miejsce wezwano ratowników z Karkonoskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do akcji zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także zespół pogotowia ratunkowego.

GOPR: nie pierwszy raz

"Po dotarciu na miejsce zdarzenia ratownicy zastali profesjonalnie prowadzoną resuscytację krążeniowo-oddechową przez dwoje lekarzy, którzy szczęśliwie dla ratowanego odbywali wycieczkę w tym rejonie" - relacjonują ratownicy na Facebooku.

Dzięki szybkiej reakcji świadków, którzy przystąpili do udzielania pomocy i działaniom służb, które pojawiły się na szlaku, udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny.

Także ratownicy GOPR zwracają uwagę na na niewłaściwe zachowanie turystów. I podkreślają, że nie był to pierwszy raz. "Ratownicy bardzo często muszą mierzyć się z sytuacjami w których turyści utrudniają przeprowadzenie skutecznych działań ratowniczych" - przyznają.

