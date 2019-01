Pieniądze na nią zebrali podczas meczu TVN kontra WOŚP. "To właściwie oddział szpitalny na kółkach"

90 minut męskich zmagań i wymarzony cel w końcu osiągnięty: do poznańskiego szpitala dotarła nowa karetka neonatologiczna. Jej zakup był możliwy dzięki zbiórce pieniędzy podczas Wielkiego Meczu TVN kontra WOŚP. Karetka ma pomagać nawet kilkudniowym dzieciom. - To właściwie taki specjalistyczny oddział na kółkach - mówi Hanna Walkowiak z placówki na ulicy Polnej w Poznaniu.

Wielki Mecz TVN kontra WOŚP odbył się 9 września na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. W pojedynku lepsza okazała się drużyna Owsiaka, która pokonała TVN w rzutach karnych.

Dzięki dobrej zabawie i amatorskim zmaganiom udało się zebrać pieniądze na nowoczesną karetkę neonatologiczną dla poznańskiego szpitala. W środę pojawiła się w placówce przy ulicy Polnej.

Całkiem nowa, nieużywana, do szpitala przyjechała jeszcze na lawecie. Ale już wiadomo, że do momentu, w którym będzie mogła wyjechać na ulice, pozostały ostatnie chwile. Kwestie formalne.

- Czekamy jeszcze tylko na oficjalną zgodę na używanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych, jak otrzymamy to będzie można ruszać w drogę do naszych małych pacjentów - mówi Hanna Walkowiak, przedstawicielka szpitala ginekologiczno-położniczego w Poznaniu.

Bo to właśnie tym najmłodszym karetka ma ratować życie. Jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, który może pomóc nawet kilkudniowym malcom. - Jej wartość łączna to prawie milion złotych - mówi Walkowiak.

Jak mówi, to jedna z najlepszych karetek neonatologicznych w Polsce. Jej największą zaletą jest to, ze posiada specjalną platformę, która pozwala na wciągnięcie inkubatora bez użycia siły. A inkubator ze sprzętem to całe 150 kilogramów.

- To właściwie taki specjalistyczny oddział neonatologiczny na kółkach - przekonuje Hanna Walkowiak.

- Mamy tutaj inkubator, respirator, kardiomonitor, a nawet pompy infuzyjne do podawania leków już w trakcie transportu - wylicza.

Dzięki pompom dziecko można ratować już podczas podróży do placówki. Takie podróże mogą się dłużyć, bo karetka obsługuje nie tylko Poznań, ale też całe województwo wielkopolskie. Ekipie ratunkowej z Polnej zdarzają się też wyjazdy do Warszawy, czy nawet Rabki-Zdroju.

Wielki Mecz zorganizowała fundacja TVN "Nie jesteś sam".