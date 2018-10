Kardynał Marx: synod w Watykanie porusza sprawę pedofilii

Skandal pedofilii poruszany jest w wystąpieniach w Watykanie w czasie obrad synodu biskupów na temat młodzieży - poinformował w piątek przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec kardynał Reinhard Marx.

Odnosząc się do sprawy nadużyć w Kościele, kardynał Marx, który jest metropolitą Monachium, oświadczył na konferencji prasowej w Rzymie w trzecim dniu obrad: - Uważam, że synod to dobra okazja do rozmowy na ten temat. Były różne wystąpienia dotyczące tej kwestii.

"Kościół musi pokazać, że jest bezpiecznym miejscem dla dzieci"

- Temat ten jest obecny na całym świecie. Musimy skoncentrować się koniecznie na dwóch sprawach. Po pierwsze, Kościół musi pokazać, że jest bezpiecznym miejscem dla dzieci. Po drugie, młodzi ludzie chcą, aby Kościół był wspólnotą otwartą, transparentną i włączającą - powiedział niemiecki duchowny.

Papież usunął księdza pedofila ze stanu kapłańskiego Papież Franciszek... czytaj dalej » Wyraził przekonanie, że zniesienie celibatu nie przyniosłoby rozwiązania problemu pedofilii w Kościele. - Eksperci mówią, że to nie celibat sam w sobie czy homoseksualizm sam w sobie są przyczyną przestępstw pedofilii, ale w rzeczywistości są to aspekty powiązane z innymi, takimi jak słabość, niedojrzałość, które mogą prowadzić do nadużyć - ocenił kardynał Marx.

Zaznaczył, że "eksperci mówią też, że kultura wroga wobec homoseksualizmu może skłaniać osoby do ukrywania się i tym samym do zwiększania się problemu".

- To są kwestie, które musimy rozważyć. To nie przez zniesienie celibatu rozwiążemy problem, ale seksualność ogólnie ze wszystkimi aspektami może być tematem dobrego dialogu, który możemy prowadzić również z teologami - ocenił metropolita Monachium.

Podkreślił, że Stolica Apostolska przedstawi wyjaśnienia dotyczące sprawy oskarżonego o wykorzystywanie seksualne, w tym także pedofilię byłego arcybiskupa Waszyngtonu i byłego kardynała Theodore'a McCarricka. Były nuncjusz w USA abp Carlo Maria Vigano zarzuca Franciszkowi, że wiedział o czynach amerykańskiego hierarchy.