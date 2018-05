Kardynał będzie sądzony w sprawie molestowania. Odrzuca oskarżenia

Kardynał George Pell stanie przed sądem oskarżony o przynajmniej jeden przypadek molestowania seksualnego - orzekła sędzia sądu magistrackiego w Melbourne Belinda Wallington. Oddaliła przy tym część pozostałych zarzutów przeciwko kardynałowi.

Kardynał Pell jest najwyższym rangą duchownym kościoła rzymskokatolickiego, przeciwko któremu sformułowano podobne zarzuty.

Zatajenie części listu Benedykta XVI wywołało burzę. Szef watykańskich mediów zrezygnował Szef watykańskich... czytaj dalej » Budynek sądu, do którego przybył kardynał, był otoczony przez około 40 umundurowanych policjantów. Na Pella czekali liczni dziennikarze i grupa demonstrantów, którzy wznosili wrogie okrzyki.



77-letni Pell miał dopuścić się molestowania seksualnego wielu osób kilkadziesiąt lat temu. Jego obrońca Robert Richter określił zarzuty jako nieprawdziwe a Pell zapowiadał, że jeśli dojdzie do procesu, to złoży oświadczenie, że jest niewinny.



Kardynał Pell, w przeszłości metropolita Melbourne i Sydney, uchodził za "numer trzeci" w hierarchii dostojników Watykanu i był jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka. W 2017 roku został przez niego urlopowany ze stanowiska prefekta Sekretariatu ds Gospodarczych Stolicy Apostolskiej na czas śledztwa w sprawie seksualnego wykorzystywania nieletnich.