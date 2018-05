Plan usunięcia Pomnika Katyńskiego. "Sytuacja naprawdę skandaliczna"

Dodał, że temat będzie poruszany również w ramach Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.

O projekcie stworzenia parku - na terenie, gdzie stoi pomnik, naprzeciwko Manhattanu - napisał w poniedziałek na Twitterze burmistrz Jersey City Steven Fulop. "Przeniesiemy pomnik z Exchange Place i tymczasowo go przechowamy w DPW (Departament Prac Publicznych), aby nie został uszkodzony. Podejmujemy prace inżynieryjne przygotowujące teren pod park" - poinformował Fulop.

O zamierzeniach usunięcia pomnika nie powiadomił bezpośrednio Polonii.

FYI. This is the statue you see when you come out of the PATH. We’ll be moving this statue from Exchange Place + will temporarily store it at DPW so it doesn’t get damaged. We’re doing engineering work as we prepare for repairs to the area + a community space/green park w/seating pic.twitter.com/rrvibl6uhj