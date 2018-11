Karawana migrantów dotarła do stolicy Meksyku. Celem pozostają Stany Zjednoczone

Honduras. Rząd wzywa obywateli, by nie przyłączali się do karawany

Video: Reuters

16.10.| Rząd Hondurasu wezwał obywateli, by nie przyłączali się do karawany migrantów zmierzających do Stanów Zjednoczonych i określił tę podróż mianem spisku politycznego - podał Reuters w środę.

