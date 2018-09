Karambol na S1. Jedna osoba nie żyje, kilkunastu rannych





»

Jedna osoba nie żyje, a jedenaście jest rannych - to efekt karambolu, do którego doszło na drodze ekspresowej S1 w Jaworznie w województwie śląskim.

Do poważnego wypadku doszło w niedzielę po godzinie 22.

- Zderzyło się 16 samochodów na dwóch pasach. Cztery w kierunku na Częstochowę, dwanaście na przeciwległym pasie do Bielska Białej. W sumie rannych jest dwanaście osób, w tym czworo dzieci. Jedna osoba jest ciężko ranna. Była zakleszczona, strażacy musieli ją wyciągać, pomagali również ratownicy medyczni. Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał najbardziej poszkodowanych - relacjonowała na antenie TVN24 Aneta Gołębiowska, mł. bryg. ze śląskiej straży pożarnej.

Niestety, wkrótce potem okazało się, że osoba, która najbardziej ucierpiała w wypadku, zmarła. To 35-letni mężczyzna - podało Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Było zadymienie"

Przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydostali go strażacy. Pracownicy pogotowia podjęli reanimację; wezwano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego by przetransportować mężczyznę do szpitala, lekarz stwierdził jednak zgon.

- W samochodzie marki audi podróżowała rodzina, małżeństwo z dwójką dzieci. Mężczyzna w wyniku obrażeń poniósł śmierć na miejscu, na miejscu potrwają czynności pod nadzorem prokuratora - wyjaśniał podinspektor Jacek Sowa z KMP w Jaworznie.

Prawdopodobną przyczyną karambolu był silny dym unoszący się z palących się pod wiaduktem opon. - Trudno ocenić, czy to było przyczyną wypadku. To będą oceniać policjanci. W miejscu, gdzie doszło do karambolu, faktycznie było zadymienie. Na miejscu jest trzynaście zastępów straży pożarnej - tłumaczyła Gołębiowska.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że spod wiaduktu zaczął wydobywać się gęsty dym, wstępnie rozmawialiśmy z kierowcą, który jako pierwszy wjechał w dym, poruszał się ciągnikiem siodłowym, gdy wjechał w dym gwałtownie nacisnął pedał hamulca, przez co następne samochody zaczęły na niego najeżdżać od tyłu. Tak doszło do karambolu i wypadku śmiertelnego - wyjaśnił Sowa.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wśród poszkodowanych czworo dzieci