Karambol na A2. Kierowca ciężarówki nie żyje, czteroosobowa rodzina w szpitalu

Poważny wypadek na autostradzie A2, na odcinku Poznań-Września. Zderzyły się tam trzy samochody ciężarowe i jeden osobowy, którym podróżowali rodzice z dwójką dzieci. Pogotowie zabrało całą czwórkę do szpitali. Kierowca ciężarówki, który wbił się w naczepę samochodu przed nim, zginął na miejscu. Ruch w kierunku Świecka jest całkowicie zablokowany.

Zgłoszenie o wypadku dotarło do służb kilka minut po godzinie ósmej w poniedziałek.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kilka samochodów stanęło przed miejscem niegroźnej kolizji, wtedy wjechało w nie inne auto i spowodowało wypadek - mówi Edyta Kwietniewska, oficer prasowy ze Środy Wielkopolskiej.

Kierowca ciężarówki zginął na miejscu. Kabina jego pojazdu jest całkowicie zmiażdżona.

Cztery inne poszkodowane osoby to rodzina. Żeby wydostać ich z osobówki, strażacy musieli użyć sprzętu do rozkleszczania karoserii - ich samochód utknął między dwoma ciężarówkami. Dwie osoby zabrano do szpitala śmigłowcem LPR, pozostałe dwie trafiły do innej placówki karetką.

Źródło: TVN 24 Rodzina z osobówki trafiła do szpitali

Dwóch pozostałych kierowców tirów wyszło z pojazdów o własnych siłach.

- Zostali profilaktycznie zabrani karetką na badania, żeby sprawdzić, czy nie mają żadnych obrażeń - mówi Kwietniewska.

Auta zderzyły się na wysokości miejscowości Dominowo, na 195 kilometrze trasy w kierunku Świecka. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 14.

195km (Września/P. Wschód) kierunek: Świecko, kolizja zablokowany pas: wszystkie szacowany czas utrudnień: 5h #AWSAalert#utrudnienia#A2 — Autostrada Wlkp (@AutostradaWlkp) 6 sierpnia 2018

Policja kieruje objazdami przez DK 92. - Na miejscu trwa zabezpieczanie śladów, oględziny, ustalanie świadków i ich przesłuchiwanie - mówi Kwietniewska. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się bez utrudnień.

Wypadek miał miejsce na wysokości Dominowa:



