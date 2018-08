Można już wchodzić do wody. Sinice zniknęły ze wszystkich morskich kąpielisk

Nie pomagają ostrzeżenia i czerwone flagi. Turyści wchodzą do...

Zgniłozielona woda i czerwone flagi na kąpieliskach Trójmiasta. Wszystko prze sinice. Kwitną na potęgę i stanowią bardzo realne zagrożenie dla ludzi na plażach. Zakaz wstępu do wody przy takich upałach to duża niedogodność. To potrwa, bo sinice raczej odpłyną nieprędko.

