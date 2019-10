Wszedł do baru, otworzył ogień. Policja: cztery osoby zginęły

Foto: ENEX Video: Reuters

Strzelanina w Waszyngtonie. Nie żyje jedna osoba

20.09.| Jedna osoba nie żyje, a co najmniej pięć zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w czwartek ok. godz. 22.00 czasu lokalnego w Waszyngtonie - poinformował Reuters, powołując się na policyjne źródła.

