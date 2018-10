Konkurent wyrzucony z wyborów w ostatniej chwili. Kandydatka PiS była sama, ale i tak przegrała

Foto: TVN24 Łódź Video: RMF FM

"Schetyna nie tylko odbudował Platformę"

22.10 | Sławomir Neumann skomentował poniedziałek w RMF FM plotki o tym, że Trzaskowski mógłby zastąpić Schetynę jako lider Platformy Obywatelskiej. - Grzegorz Schetyna te wybory wygrał, wystawiając między innymi Rafała Trzaskowskiego - powiedział Neumann i dodał, że to właśnie Grzegorz Schetyna zostanie zasugerowany jako kandydat na premiera w związku z wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego, które zapowiedziało PO. - To jest naturalne, oczywiste. Grzegorz Schetyna nie tylko odbudował Platformę - po naszych trudnych wyborach w 2015 roku, zbudował Koalicję Obywatelską - i daje to fundament do budowy szerszych bloków, do tego, żeby iść w kolejnych wyborach po jeszcze większe sukcesy - mówił.

