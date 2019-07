"Decyzja dotycząca S-400 jest zła i rozczarowująca"

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

F-35. Jest bardziej zaawansowany niż prom kosmiczny. Co...

F-35 to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych myśliwców na świecie. Jednosilnikowy, jednoosobowy, wyposażony w najnowocześniejszą elektronikę - wielokrotnie bardziej skomplikowaną niż ta, która wykorzystywana była w promach kosmicznych. F-35 to myśliwiec wielozadaniowy - może być wykorzystywany do wsparcia, walki powietrznej i niszczenia celów naziemnych. Co jeszcze kupiliśmy od Amerykanów? Największym do tej pory kontaktem zbrojeniowym w historii Polski był zakup systemu Patriot. Na początku tego roku Polska podpisała także umowę na dostawę systemu rakietowego HIMARS. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

