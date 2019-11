"Prezydentowi zależy, by ci, którzy mają być sędziami, gwarantowali, że autorytet TK będzie coraz większy"

Sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, a prezydent odbiera od nich przysięgę - powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski pytany o kandydatów PiS na sędziów TK. - Prezydentowi ogromnie zależy, żeby ci, którzy mają pełnić funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gwarantowali, że autorytet Trybunału będzie coraz większy - zaznaczył.

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki poinformował w poniedziałek, że kandydatami tej partii do Trybunału Konstytucyjnego są Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz oraz Elżbieta Chojna-Duch. Gowin: kandydaci na sędziów TK nie byli uzgadniani z moją partią Najpierw będziemy... czytaj dalej »

"Na tym panu prezydentowi zależy"

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski zapytany na briefingu prasowym, czy te kandydatury były konsultowane z prezydentem Andrzejem Dudą, przypomniał, że sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, a prezydent jedynie odbiera od nich przysięgę.

- Panu prezydentowi ogromnie zależy na tym, żeby te osoby, ci, którzy mają pełnić funkcję sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, gwarantowały, że autorytet Trybunału Konstytucyjnego będzie coraz lepszy, coraz większy. Na tym panu prezydentowi zależy - podkreślił.

Dopytywany, czy przejście aktywnych dotąd posłów do TK podoba się prezydentowi, odpowiedział, że "panu prezydentowi ogromnie zależy, żeby autorytet Trybunału był coraz większy". - To jest pytanie do większości sejmowej, do posłów, którzy będą dokonywali tego wyboru - mówił.

Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, których kadencja trwa dziewięć lat. 3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK wybranych w czasach rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Po wyborze nowych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym pozostanie dwoje wybranych jeszcze przez Sejm z większością PO-PSL: Leon Kieres (jego kadencja upływa 23 lipca 2021 roku) oraz Małgorzata Pyziak-Szafnicka (jej kadencja upływa 5 stycznia 2020 roku). "Sędzia powinien być apolityczny", unijna "szmata". Czym zasłynęli kandydaci PiS do TK Stanisław... czytaj dalej »

Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości

Stanisław Piotrowicz to były prokurator, senator VI i VII kadencji oraz poseł PiS VII i VIII kadencji, który w minionej kadencji był szefem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Piotrowicz kandydował w ostatnich wyborach parlamentarnych, jednak nie uzyskał mandatu posła.

Krystyna Pawłowicz w latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. Była posłem PiS VII i VIII kadencji, zasiadała w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz w Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu się z życia politycznego i nie kandydowała w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Chojna-Duch kilkakrotnie zeznawała jako świadek przed komisją śledczą do spraw VAT w Sejmie mijającej kadencji.