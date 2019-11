"Nałożyły się terminy". Procedura wyboru kandydatów na sędziów TK zacznie się od nowa

Video: Fakty TVN

"Trybunału nie ma. Są etaty, są pieniądze"

Nie ma już nawet co przypominać obietnic, jak miał funkcjonować Trybunał Konstytucyjny po przejęciu go przez Prawo i Sprawiedliwość i oddaniu w zarządzanie Julii Przyłębskiej. Tymczasem do Trybunału trafia coraz mniej spraw i wydaje on coraz mniej orzeczeń, na które długo trzeba czekać.

»