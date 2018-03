Merkel: Polska również przyjmuje uchodźców. Być może innych, ale Polska tu ma swój wkład





Foto: Jakub Kamiński / PAP | Video: tvn24 Angela Merkel: Polska również przyjmuje uchodźców

Podkreśliliśmy dzisiaj, że również Polska przyjmuje uchodźców - mówiła Angela Merkel na poniedziałkowej konferencji po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. - Być może pod względem geograficznym są to inni uchodźcy, z innych regionów, ale Polska tutaj też ma swój wkład - precyzowała kanclerz Niemiec.

Prezydent: kontakty polsko-niemieckie są bardzo dobre Wizyta w... czytaj dalej » W poniedziałek kanclerz Niemiec Angela Merkel złożyła wizytę w Polsce. Spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Na konferencji prasowej po spotkaniu z szefem polskiego rządu mówiła: - Podkreśliliśmy dzisiaj, że również Polska przyjmuje uchodźców, być może pod względem geograficznym są to inni uchodźcy, z innych regionów, ale Polska tutaj też ma swój wkład.

Jak dodała, Warszawa i Berlin zgadzają się co do potrzeby wzmocnienia Fronteksu (Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej - red.) oraz prowadzą "wspólne projekty poza UE, żeby zwalczać przyczyny migracji".

- To, że chcemy nielegalnym przemytnikom ukrócić proceder, to jest chyba oczywiste i dlatego też musimy zadbać o dobre perspektywy w tych krajach, z których przybywają dzisiaj do nas uchodźcy - dodała Merkel.

"System azylowy do remontu"

O uchodźcach mówił też Mateusz Morawiecki.

"Niemcy robią wszystko, by nie zaostrzać stosunków z Polską" Jeśli pojawiały... czytaj dalej » - Bardzo zależy nam na wypracowaniu takiego wspólnego europejskiego systemu i mechanizmu, który będzie akceptowalny, solidarnościowy - powiedział. I dodał, że program ten może być kosztowny i wymagać wspólnego wysiłku finansowego.

- Chcemy jednak poprosić naszych partnerów, aby uszanować też pewne delikatności związane z elementami wewnętrznej suwerenności - kogo, kto chce przyjmować i na jakich zasadach - mówił premier.

Jak dodał, agencja Frontex powinna "we wzmożony, wzmocniony sposób działać dla potrzeb umocnienia granic zewnętrznych".

- Uważamy, że cały system azylowy, system migracyjny i dotyczący uchodźców, rzeczywiście jest do jakiegoś przeglądu, remontu i chcemy pracować przy tym nowym kształcie systemu z naszymi partnerami europejskimi bardzo blisko - podkreślił Morawiecki.