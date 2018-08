Strzelanina w Kanadzie. Co najmniej cztery osoby nie żyją





Foto: Wikipedia (CC BY-SA 3.0) | Video: Google Earth Do zdarzenia doszło w mieście Fredericton na wschodzie Kanady

Co najmniej cztery osoby zginęły w strzelaninie - podała policja w mieście Fredericton w prowincji Nowy Brunszwik na wschodzie Kanady. Poinformowano, że zdarzenie "jest w toku", choć jedna osoba została już zatrzymana.

Funkcjonariusze zostali poinformowani o strzałach około godz. 7 rano czasu miejscowego (13 w Polsce).

Potwierdzono śmierć czterech osób. Na Twitterze zamieszczono serię komunikatów, w których funkcjonariusze apelowali do mieszkańców, aby unikali miejsca, w którym doszło do strzelaniny.



Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 sierpnia 2018

"Zostańcie w domach z zamkniętymi drzwiami dla własnego bezpieczeństwa" - napisano na Twitterze.



Fredericton Police are responding Brookside Drive area. The public is asked to avoid the area and stay in their homes with doors locked at this time for their safety. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 sierpnia 2018

Po godz. 14. czasu polskiego poinformowali, że jedna osoba została zatrzymana, ale wciąż nie wiadomo, w którym miejscu w mieście doszło do strzelaniny.

Fredericton to 56-tysięczne miasto i stolica prowincji Nowy Brunszwik.

Źródło: Google Maps Fredericton w Nowym Brunszwiku