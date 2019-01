Groziła jej śmierć, uciekła z kraju. Saudyjka wylądowała "w swoim nowym domu"





Osiemnastoletnia Saudyjka Rahaf Mohammed Alkunun, która zbiegła w ubiegłym tygodniu od swej rodziny twierdząc, że groziła jej śmierć za deklarowanie ateizmu, przybyła w sobotę do Kanady, gdzie wcześniej udzielono jej azylu.

- Rahaf chciała, żeby Kanadyjczycy zobaczyli, że przyleciała do swojego nowego domu - powiedziała szefowa kanadyjskiego MSZ Chrystia Freeland, która towarzyszyła Saudyjce na lotnisku w Toronto.

Alkunun udała się w piątek wieczorem samolotem linii Korean Air z Bangkoku do Seulu, a stamtąd poleciała do Kanady.

- Kanada przyznała jej azyl. Odleci dziś o godz. 23.15 - powiedział w piątek agencji Reutera szef policji imigracyjnej Tajlandii Surachate Hakpark. Niedługo później media poinformowały o tym, że samolot z Alkunun na pokładzie wystartował.

Kanada potwierdza

Informację o udzieleniu przez Kanadę azylu potwierdził premier tego kraju Justin Trudeau.

- Kanada jest krajem, który rozumie, jak ważna jest ochrona praw człowieka, ochrona praw kobiet na całym świecie, i mogę potwierdzić, że przyjęliśmy wniosek ONZ - powiedział Trudeau, który wyjaśnił, że prośbę o azyl wystosowało do Kanady Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Apel o pomoc

Sprawa Alkunun zaczęła się w zeszłą sobotę, gdy 18-latka została zatrzymana na lotnisku w Bangkoku. Dziewczyna zabarykadowała się potem w pokoju w lotniskowym hotelu i poprosiła w mediach społecznościowych o pomoc. Przekonywała, że w razie powrotu do Arabii Saudyjskiej grozi jej śmierć ze strony jej własnej rodziny, ponieważ uciekła i przyznała się, że nie wierzy w Boga.

Początkowo zamierzała udać się do Australii, ale zwróciła się o azyl również do władz Kanady, USA i Wielkiej Brytanii.

We wtorek do Bangkoku przybyli ojciec i brat nastolatki, aby nakłonić ją do powrotu, ale nie zmieniło to jej decyzji. Za Saudyjką wstawiło się Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, który uznał, że jest ona uchodźczynią.