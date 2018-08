Rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow. Trudeau upamiętnił ofiary stalinizmu i nazizmu

06.11.2014 | Putin: pakt Ribbentrop-Mołotow nie był złem. To...

Foto: Bundesarchiv, Bild 101I-013-0068-33A / Höllenthal / CC-BY-SA 3.0 Video: Fakty TVN

Najnowsza wypowiedź prezydenta Rosji może zaskakiwać. „Ciągle obwinia się Związek Radziecki, że w wyniku podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, dokonał rozbioru Polski. A co Polska zrobiła, kiedy niemieckie wojska wkroczyły do Czechosłowacji? Też wzięła udział w rozbiorze i potem doczekała się odpowiedzi. Nie chcę nikogo oskarżać, ale potrzeba poważnych badań, by pokazać, że takie właśnie metody były stosowane w polityce międzynarodowej tamtego okresu” – powiedział Putin podczas spotkania z młodymi historykami.

