Podejrzewani o morderstwa, ścigani od wielu dni. Wypuszczeni po rutynowej kontroli





Dwóch nastolatków poszukiwanych w związku z zabójstwem trzech osób, zostało w zeszłym tygodniu zatrzymanych przez strażników w prowincji Manitoba do rutynowej kontroli. Po tym, gdy test nie wykazał obecności alkoholu w ich krwi, pozwolono im odjechać - poinformowały we wtorek kanadyjskie media.

18-letni Bryer Schmegelsky wraz ze swoim o rok starszym kolegą Kamem McLeodem są podejrzewani o trzy brutalne morderstwa. Nastolatkowie są poszukiwani przez kanadyjskie służby od 23 lipca. Mogą być uzbrojeni i niebezpieczni. Obława z użyciem dronów, helikopterów, psów tropiących i policji konnej obejmuje kilka kanadyjskich prowincji.

Ostatni raz nastolatkowie byli widziani w okolicach Gillam w prowincji Manitoba. Tam też na jednej z bocznych dróg znaleziono spalone auto, którym się poruszali. Rejon ten znany jest z dużego zalesienia, wielu jezior oraz licznie występującej dzikiej zwierzyny, w tym niedźwiedzi polarnych.

Źródło: Royal Canadian Mounted Police Kanadyjska policja szuka dwóch nastolatków Oglądaj Wideo: AP/Reuters Nagranie z monitoringu, na którym widać poszukiwanych nastolatków

Podejrzewani o morderstwo, wypuszczeni po rutynowej kontroli

We wtorek kanadyjskie media poinformowały, że nastolatkowie zostali zatrzymani do rutynowej kontroli przez strażników plemiennych w zeszłym tygodniu. Do zatrzymania miało dojść około 150 km na wschód od Gillam.

- Dwóch poszukiwanych przejechało przez punkt kontroli, więc nasi funkcjonariusze wyruszyli za nimi i zatrzymali do rutynowej kontroli - mówił kanadyjskiej telewizji Nathan Neckoway, radny plemienny Tataskweyak Cree Nation.

Podczas przeszukania samochodu oraz badania na obecność alkoholu we krwi nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Jak doniosły media, w samochodzie nie znaleziono broni, natomiast były tam przedmioty do campingu oraz mapy. Nastolatkom pozwolono zatem odjechać.

Jak wskazują media, w momencie zatrzymania nie było jasne, kim są dwaj podróżujący mężczyźni. Neckoway przekazał, że społeczność była "głęboko zszokowana", gdy okazało się później, że nastolatkowie są poszukiwani w związku z zabójstwem trzech osób.

Źródło: Reuters 24-letnia Amerykanka Chynna Deese i 23-letni Australijczyk Lucas Fowler

"Normalne dziecko nie jeździ po całym kraju, zabijając ludzi"

Śmierć pary turystów, ciało i zaginięcie nastolatków. Co łączy te sprawy? 24-letnia Chynna... czytaj dalej » Alan Schmegelsky, ojciec jednego z poszukiwanych wypowiedział się dla mediów, przekonując, że "normalne dziecko nie jeździ po całym kraju, zabijając ludzi". - Tylko dziecko z jakimś poważnym problemem może tak robić - mówił o swoim synu.

Ojciec Bryera twierdzi, że "policja konna będzie strzelać, zanim zacznie zadawać pytania". - Mój syn będzie martwy dziś lub jutro. Wiem to - dodał.

Funkcjonariusze ostrzegają, by w razie rozpoznania nastolatków, nie zbliżać się, nie podejmować działań na własną rękę, a natychmiast dzwonić na numer alarmowy.

Para podróżników i naukowiec z Vancouver. Ofiary znaleziona na poboczu

15 lipca na poboczu autostrady w Kolumbii Brytyjskiej na zachodzie Kanady, obok niebieskiego vana znaleziono dwa ciała. Trzy dni później udało się stwierdzić, że należą do dwójki podróżników: 23-letniego Australijczyka Lucasa Fowlera oraz 24-letniej Amerykanki Chynna’y Deese. Według służb zginęli wieczorem lub w nocy między 14 a 15 lipca. Na ich ciałach znaleziono rany po kulach.

Amerykanka i Australijczyk zatrzymali się na poboczu, by naprawić samochód. Wtedy prawdopodobnie zostali zaatakowani. Policja twierdzi, że jest świadek, który widział ich rozmawiających z jednym z poszukiwanych mężczyzn. Para kończyła właśnie dwutygodniową podróż po Alasce. To "miłosna historia z tragicznym zakończeniem" - powiedział ojciec Lucasa.

Cztery dni po odnalezieniu ciał Amerykanki i Australijczyka policja z Dease Lake (około 500 km na południowy zachód od miejsca, gdzie zginęła para) na poboczu odnalazła ciało 64-letniego Leona Dycka, botanika z uniwersytetu w Vancouver.

Tego samego dnia policja ogłosiła, że prowadzone są poszukiwania McLeoda i Schmegelsky'ego. Wcześniej na poboczu, około 2 km od ciała Dycka, odnaleziono spalony samochód, którym podróżowali w poszukiwaniu pracy w Jukonie, na północy Kanady. 23 lipca poinformowano natomiast, że dwóch nastolatków podejrzewa się o dokonanie trzech morderstw.

Źródło: Google Maps Policja szuka nastolatków podejrzewanych o zabójstwo trzech osób