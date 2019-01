Ogrodnik przyznał, że mordował. Ciała zakopywał w cudzych ogrodach

Zatrzymany rok temu 67-letni Bruce McArthur przyznał się do dokonania ośmiu morderstw w latach 2010-2017 na terenie Toronto. Mężczyzna, pracujący jako ogrodnik, zakopywał swoje ofiary pod roślinami na prywatnych posesjach, na których pracował.

Kanadyjczyk Bruce McArthur został zatrzymany w styczniu 2018 roku i został początkowo oskarżony o zabójstwo dwóch mężczyzn.

Zwłoki w ogrodach

W czasie prowadzonego od tamtej pory śledztwa służby zaczęły znajdować jednak kolejne obciążające go dowody, wiążące zatrzymanego także z innymi morderstwami.

Podczas przeszukiwania łącznie przeszło 30 posesji, na terenie których McArthur pracował w ostatnich latach jako ogrodnik, stopniowo dokonywano kolejnych makabrycznych odkryć. Pod roślinami, które sadził i pielęgnował 67-latek, znajdowano szczątki kolejnych osób.

Ostatecznie zidentyfikowano osiem ofiar zamordowanych w latach 2010-2017 - większość z nich była imigrantami lub uchodźcami z Azji Południowej lub Bliskiego Wschodu: z Afganistanu, Turcji, Sri Lanki i Iranu. Część, choć nie wszyscy, pochodziła z Gay Village, osiedla w Toronto znanego z licznej społeczności homoseksualnej.

Osiem morderstw

Bruce McArthur po usłyszeniu kolejnych, łącznie ośmiu zarzutów morderstwa pierwszego stopnia, przyznał się do ich popełnienia. Grozi mu za to dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością zwolnienia z odbywania kary najwcześniej po 25 latach.

- Miasto Toronto nigdy nie widziało czegoś takiego - mówił kierujący śledztwem Hank Idsinga. - Zaangażowaliśmy w śledztwo wszystkie środki, którymi dysponowaliśmy - zapewniał.

Nie wiadomo w jaki sposób McArthur zabijał swoje ofiary, według służb nieustalony pozostaje także motyw seryjnego mordercy.

- Nie wiem, czy kiedykolwiek dowiemy się, dlaczego (zabijał) - przyznał David Dickinson z policji w Toronto. Ustalono jednak, że McArthur utrzymywał różnego rodzaju relacje z każdą ze swoich ofiar, również natury seksualnej. Lokalne media przewidują, że po przyznaniu się oskarżonego do winy, na jaw mogą wyjść dalsze szczegóły dokonywanych przez niego zbrodni.

Wygląd Świętego Mikołaja

Według osób, które w Gay Village poznały w przeszłości Bruce'a McArthura, nikt by go nie podejrzewał o bycie seryjnym mordercą. - Wyglądał jak Święty Mikołaj, wyglądał niegroźnie. Prawdopodobnie mu to pomagało - powiedziała jedna z nich, cytowana przez CNN.

Jak ustalono, ogrodnik w ostatnich latach naprawdę dorabiał jako Święty Mikołaj w jednym z centrów handlowych w Scarborough w stanie Ontario.