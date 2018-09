Kanadyjscy parlamentarzyści chcą odebrać honorowe obywatelstwo noblistce

Izba Gmin kanadyjskiego parlamentu przegłosowała w czwartek uchwałę o odebraniu honorowego obywatelstwa laureatce Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi w związku z jej współodpowiedzialnością za przemoc i prześladowania mniejszości Rohindża w Birmie.

Deputowani byli jednomyślni w swej decyzji, ich gest ma jednak charakter głównie symboliczny - pisze w komentarzu Reuters.

Aby decyzja o cofnięciu honorowego obywatelstwa Kanady nabrała mocy prawnej, konieczne jest głosowanie z udziałem obu izb parlamentu. Gdy w 2007 r. przyznawano obywatelstwo pani Aung San Suu Kyi, która jest faktyczną przywódczynią Birmy i rzeczywiście nie uczyniła nic, by powstrzymać zbrodnie wobec muzułmańskiej mniejszości Rohindża, głosowanie odbyło się na połączonym posiedzeniu Izby Gmin i Senatu.

Odebranie honorowego obywatelstwa musi odbyć się w taki sam sposób, jak zostało nadane - twierdzą prawnicy.

"Akty ludobójstwa"

W środę w sprawie odebrania obywatelstwa Kanady Aung San Suu Kyi wypowiedział się premier Kanady, Justin Trudeau. Wyznał, że jest otwarty na sugestię, by tak uczynić, ale zarazem powątpiewa czy w jakikolwiek sposób pomoże to rozwiązać problem Rohindżów. Ocenia się, że niemal 700 tys. przedstawicieli tej mniejszości było zmuszonych do opuszczenia swych domostw w obawie przed prześladowaniami i gwałtami ze strony wojsk rządowych.

W ubiegłym tygodniu Izba Gmin przegłosowała uchwałę o zakwalifikowaniu birmańskich zbrodni wobec Rohindżów jako "aktów ludobójstwa".

Władze Stanów Zjednoczonych - przypomina Reuters - uważają, że akcja militarna armii birmańskiej wobec tej mniejszości "była świetnie zaplanowaną i skoordynowaną operacją masowych mordów, zbiorowych gwałtów i innych zbrodni wobec ludności cywilnej".

Podobnie uważają też władze innych krajów.

W czwartek Rada Praw Człowieka ONZ opowiedziała się za utworzeniem zespołu ds. zebrania dowodów dotyczących łamania praw człowieka w Birmie, w tym możliwych zbrodni i ludobójstwa. Miałby on przygotować dokumenty służące w przyszłości sformułowaniu ewentualnego aktu oskarżenia.

Za rezolucją w tej sprawie, przygotowaną przez Unię Europejską i Organizację Współpracy Islamskiej, opowiedziało się 35 członków spośród liczącej 47 państw Rady. Trzy kraje, w tym Chiny, Filipiny i Burundi, były przeciwne, a siedem wstrzymało się od głosu. Wenezuela i Kuba nie głosowały.

Decyzja Rady musi teraz zostać zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Represje birmańskich sił bezpieczeństwa rozpoczęły się na masową skalę w sierpniu 2017 roku. Według organizacji praw człowieka w wyniku tych działań śmierć poniosło co najmniej 10 tysięcy ludzi, głównie członków mniejszości muzułmańskiej Rohindża.

Tzw. operację czyszczenia w północnej części stanu Rakhine na zachodzie kraju rozpoczęto po zaatakowaniu 25 sierpnia 2017 roku 30 posterunków policji oraz bazy wojskowej przez rebeliantów z Arakańskiej Armii Zbawienia Rohindżów (ARSA). W następstwie brutalnej operacji przeprowadzonej przez siły zbrojne uciekło z Birmy do Bangladeszu ponad 700 tys. Rohindżów. Większość z nich żyje w obozach dla uchodźców.

Dokładnie rok po tych wydarzeniach niezależna międzynarodowa misja rozpoznawcza w Birmie opublikowała raport, w którym napisano, że birmańska armia dokonała masowych zbrodni na muzułmanach Rohindża z "zamiarem ludobójstwa", a naczelny dowódca i pięciu generałów powinni zostać osądzeni za zorganizowanie najcięższych przestępstw.

Cywilny rząd Birmy na czele z laureatką Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi pozwolił na rozwój mowy nienawiści, a także niszczył dokumenty i nie chronił mniejszości Rohindża przed zbrodniami przeciwko ludzkości i zbrodniami wojennymi ze strony armii w stanach Rakhine, Kachin i Shan. W związku z tym "przyczynił się do popełnienia okrutnych zbrodni" na Rohindżach - stwierdzono w raporcie.