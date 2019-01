Autobus wjechał w przystanek. Co najmniej trzech zabitych

Burmistrz Ottawy Jim Watson potwierdził na piątkowej konferencji prasowej, że w wypadku zginęły trzy osoby. Jedna z ofiar śmiertelnych stała na przystanku, pozostałe dwie znajdowały się w autobusie.

Jak dodał Watson, wszystkie 23 osoby ranne zostały zabrane do szpitala, niektóre w stanie bardzo ciężkim. Szpital w Ottawie poinformował na Twitterze, że po wypadku przywieziono do niego łącznie 18 pacjentów. Siedmiu z nich ma być w stanie krytycznym.

Over the course of this evening, The Ottawa Hospital received a total of 12 patients to our Civic Campus and 6 patients to our General Campus.



We currently have 7 patients in critical condition, and 9 patients in stable condition, across both campuses.